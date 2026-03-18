Какие секреты прятали Альпы на протяжении двух тысячелетий?

В швейцарском кантоне Граубюнден, на высоте около 2200 метров над уровнем моря, исследователи идентифицировали ранее неизвестный военный лагерь римлян. Объект расположен в коридоре Кольм ла Рунга, возвышающемся над известным местом битвы Оберхальбштайн. Эта находка стала возможной благодаря усилиям волонтера, который осенью 2023 года заметил нетипичную структуру рельефа при изучении местности с помощью высокоточных цифровых моделей, пишет Popular Mechanics.

Для детального изучения объекта ученые применили технологию LiDAR – лазерное сканирование земной поверхности, которое фиксирует даже минимальные перепады высоты и создает детальное изображение ландшафта. Полученные данные подтвердили наличие искусственных укреплений: вершину холма защищали три оборонительных рва и вал с насыпями.

Лагерь оставался нетронутым в течение 2000 лет благодаря своему труднодоступному расположению.

Стратегический выбор места для строительства крепости поражает своей продуманностью. С этой точки солдаты имели идеальный обзор на четыре ключевые долины: Ландвассерталь, Альбулаталь, Домлешг и Сурсес.

Кроме этого, под полным контролем легионеров оказался важный горный перевал Ленцерхайде, который в те времена был интенсивно загруженным транспортным путем. Такое расположение позволяло римскому гарнизону заранее замечать любые перемещения вражеских сил в регионе.

В августе группа студентов Базельского университета вместе с волонтерами провела полевые исследования внутри системы валов. Археологи обнаружили многочисленные предметы военного снаряжения, среди которых были гвозди для обуви и свинцовые пули для пращ.

Важнейшим доказательством стал отпечаток печати Третьего легиона на металлических снарядах. Это подтверждает прямую связь лагеря с битвой при Крап Сес, в которой участвовало это подразделение. Датировка найденных артефактов указывает на то, что база функционировала в 20 – 10 годах до нашей эры.

К сожалению, никаких фото объекта пока нет.

Что дает нам это открытие?

Это открытие имеет огромное значение для мировой науки, поскольку позволяет с максимальной точностью реконструировать маршруты продвижения римской армии по территории современной Швейцарии, пишет AOL Media. Теперь историки могут проследить путь войск от Бергелля через перевал Септимер в район Тифенкастеля, а оттуда – в направлении города Кур и долины Альпийского Рейна.