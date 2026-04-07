Астронавти Artemis 2 знайшли новий кратер на Місяці й назвали його на честь особливої людини

Під час історичного польоту до Місяця екіпаж місії "Артеміда-2" зафіксував на поверхні супутника новий об'єкт, який раніше не бачила жодна людина й жоден космічний апарат. Екіпаж вирішив присвятити відкриття комусь особливому.

Чиє ім'я носитиме кратер?

У той момент, коли космічний корабель Orion подолав історичну позначку, ставши найвіддаленішим від Землі апаратом із людьми на борту, екіпаж звернувся до центру керування польотами в Х'юстоні з незвичайною пропозицією. Астронавти висловили бажання назвати один із кратерів, який вони могли бачити неозброєним оком та через об'єктиви камер, на честь Керролл Тейлор Вайзмен. Вона була дружиною командира місії Ріда Вайзмена та матір'ю їхніх двох доньок – Кеті та Еллі, пише Space.

Керролл Тейлор Вайзмен пішла з життя у 2020 році у віці 46 років після боротьби з онкологічним захворюванням. Ця втрата стала частиною історії всієї групи астронавтів, адже підготовка до місії почалася ще за її життя, і цю втрату вони зустріли всі разом.

Під час радіосеансу Джеремі Гансен описав обране місце як яскраву пляму на поверхні Місяця. За словами астронавтів, об'єкт "Керролл" розташований у стратегічно важливому місці – на північний захід від кратера Глушко, приблизно на тій самій широті, що й кратер Ом. Ця ділянка знаходиться на межі видимого та зворотного боків Місяця. Завдяки такому розташуванню, у певні періоди місячного циклу цей кратер можна буде побачити навіть із Землі.

Науковці, аналізуючи координати (приблизно 18,8 градуса північної широти та 86,5 градуса західної довготи), підтвердили, що там дійсно знаходиться безіменний, але надзвичайно світлий кратер.



Колом обведена зона, в якій знайшли новий кратер, хоча самого кратера на цьому знімку немає, бо він зроблений набагато раніше / Фото NASA/GSFC/Університет штату Аризона

Варто нагадати, що крім меморіального кратера, екіпаж раніше запропонував ще одну назву для іншого об'єкта – "Інтегріті" (Integrity). Цим словом, яке з англійської перекладається як "цілісність", астронавти охрестили свій космічний корабель, підкреслюючи надійність конструкції та єдність команди.

Операторка зв'язку в Х'юстоні Дженні Гіббонс підтвердила отримання запиту, запевнивши екіпаж, що імена "Керролл" та "Інтегріті" почуті чітко. У цей момент на борту панувала надзвичайна емоційна атмосфера: четверо астронавтів обійнялися, витираючи сльози.

Як назвати кратер

Варто зауважити, що наразі ці назви залишаються неофіційними. Відповідно до міжнародних правил, будь-яке найменування об'єктів на небесних тілах має пройти затвердження в Міжнародному астрономічному союзі (IAU), пише Astronomy.

Цей процес може тривати десятиліттями. Наприклад, гора Мерілін, названа астронавтом Джеймсом Ловеллом на честь дружини ще під час польоту Apollo 8 у 1968 році, отримала офіційне визнання лише у 2017 році. Проте для екіпажу Artemis II ця назва вже стала реальністю, зафіксованою в історії їхньої подорожі.

Завершивши спостереження, екіпаж розпочав шлях назад, залишивши на Місяці символічну пам'ять про жінку, яка надихала їхнього командира на шлях до зірок.