Чье имя будет носить кратер?

В тот момент, когда космический корабль Orion преодолел историческую отметку, став самым удаленным от Земли аппаратом с людьми на борту, экипаж обратился в центр управления полетами в Хьюстоне с необычным предложением. Астронавты выразили желание назвать один из кратеров, который они могли видеть невооруженным глазом и через объективы камер, в честь Кэрролл Тейлор Вайзмен. Она была женой командира миссии Рида Вайзмена и матерью их двух дочерей – Кэти и Элли, пишет Space.

Кэрролл Тейлор Уайзмен ушла из жизни в 2020 году в возрасте 46 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Эта потеря стала частью истории всей группы астронавтов, ведь подготовка к миссии началась еще при ее жизни, и эту потерю они встретили все вместе.

Во время радиосеанса Джереми Хансен описал выбранное место как яркое пятно на поверхности Луны. По словам астронавтов, объект "Кэрролл" расположен в стратегически важном месте – к северо-западу от кратера Глушко, примерно на той же широте, что и кратер Ом примерно на той же широте. Этот участок находится на границе видимой и обратной сторон Луны. Благодаря такому расположению, в определенные периоды лунного цикла этот кратер можно будет увидеть даже с Земли.

Ученые, анализируя координаты (примерно 18,8 градуса северной широты и 86,5 градуса западной долготы), подтвердили, что там действительно находится безымянный, но чрезвычайно светлый кратер.



Кругом обведена зона, в которой нашли новый кратер, хотя самого кратера на этом снимке нет, потому что он сделан гораздо раньше / Фото NASA/GSFC/Университет штата Аризона

Стоит напомнить, что кроме мемориального кратера, экипаж ранее предложил еще одно название для другого объекта – "Интегрити" (Integrity). Этим словом, которое с английского переводится как "целостность", астронавты окрестили свой космический корабль, подчеркивая надежность конструкции и единство команды.

Оператор связи в Хьюстоне Дженни Гиббонс подтвердила получение запроса, заверив экипаж, что имена "Кэрролл" и "Интегрити" услышаны четко. В этот момент на борту царила чрезвычайная эмоциональная атмосфера: четверо астронавтов обнялись, вытирая слезы.

Как назвать кратер

Стоит заметить, что пока эти названия остаются неофициальными. Согласно международным правилам, любое наименование объектов на небесных телах должно пройти утверждение в Международном астрономическом союзе (IAU), пишет Astronomy.

Этот процесс может длиться десятилетиями. Например, гора Мэрилин, названная астронавтом Джеймсом Ловеллом в честь жены еще во время полета Apollo 8 в 1968 году, получила официальное признание только в 2017 году. Однако для экипажа Artemis II это название уже стало реальностью, зафиксированной в истории их путешествия.

Завершив наблюдения, экипаж начал путь назад, оставив на Луне символическую память о женщине, которая вдохновляла их командира на путь к звездам.