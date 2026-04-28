NASA запустило в продаж іграшку, яка літала до Місяця разом з астронавтами Artemis 2

Космічна місія Artemis 2 запам'ятається людству не лише наближенням до Місяця, а й незвичайним супутником астронавтів. Маленький усміхнений персонаж став символом цілого покоління дослідників, об'єднавши в собі дитячу мрію та глибоку особисту історію екіпажу космічного корабля Orion.

Хто такий Райз і як він опинився на "Оріоні"?

Як ми писали раніше, історія появи Райза почалася з ініціативи NASA під назвою "Місячний талісман". Космічне агентство оголосило конкурс, на який надійшло понад 2600 заявок із більш ніж 50 країн світу. Переможцем став проєкт дев'ятирічного Лукаса з міста Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія. Його дизайн обійшов роботи фіналістів із Фінляндії, Перу та Канади, пише 24 Канал.

Райз виглядає як усміхнений Місяць у стильній бейсболці, козирок якої вкритий зірками, а сама вона оформлена під планету Земля. Його ім'я та зовнішність відсилають до легендарної фотографії "Схід Землі" (Earthrise), зробленої під час місії Аполлон-8 у 1968 році.



Іграшковий талісман і одночасно детектор гравітації на ім'я Райз / Фото NASA

Роль цієї іграшки на борту космічного корабля значно важливіша, ніж здається на перший погляд. Вона виконує функцію індикатора невагомості – візуального інструменту, який допомагає екіпажу зрозуміти, що вони залишили зону земного тяжіння. Щойно корабель виходить на орбіту та потрапляє у стан мікрогравітації, талісман починає вільно літати кабіною.

Традиція не нова

Ця традиція бере початок ще з 1961 року, коли Юрій Гагарін взяв із собою маленьку ляльку під час польоту на кораблі "Восток-1". У попередній безпілотній місії Артеміда-1 у 2022 році таку роль виконував відомий персонаж Снупі, пише NASA.



Проте Райз став чимось більшим, ніж просто технічним інструментом. Під час 10-денного польоту до Місяця він став справжньою зіркою соцмереж, а фраза "moon joy" стала вірусною в англомовних соцмережах.

Всередині іграшки заховано SD-картку з іменами понад 5 мільйонів людей, які виявили бажання символічно відправити себе в космос. Але найбільш зворушливий аспект історії пов'язаний із командиром місії Рідом Вайзменом. Користувачі помітили на прототипі іграшки напис "Carroll" – це ім'я дружини астронавта, яка пішла з життя у 2020 році через рак. Під час одного з ефірів екіпаж також висловив ідею назвати один із нововідкритих місячних кратерів на її честь.

Емоційний зв'язок виявився настільки сильним, що після приводнення в Тихому океані Рід Вайзмен вирішив порушити формальні інструкції NASA. Замість того, щоб залишити індикатор невагомості в капсулі Orion, він забрав його з собою. Командир прикріпив Райза до свого скафандра, а згодом публікував фото талісмана поряд із власними доньками, зазначивши, що місія завершена. Цей вчинок перетворив офіційний предмет на частину родини астронавта.



Тепер кожен може купити Райза

Через величезну популярність талісмана NASA вирішило зробити його доступним для всіх охочих. Тепер плюшеву іграшку можна придбати в офіційному онлайн-магазині NASA Exchange за ціною 24,99 долара.

Окрім самого Райза, у продажу з'явилися тематичні магніти, наклейки та одяг. Варто врахувати, що через великий попит, особливості виробництва та відстань доставка замовлення може тривати до восьми тижнів.

Усі кошти від продажу цих товарів спрямовуються на фінансування програм добробуту та відпочинку для працівників космічного агентства.

Коротко про місію "Артеміда-2"

Місія Artemis 2 – це історична пілотована експедиція NASA, яка знаменує повернення людства до Місяця вперше після завершення програми "Аполлон" у 1972 році.

Старт місії відбувся 1 квітня 2026 року за допомогою надважкої ракетоносії Space Launch System (SLS).

Основна мета місії полягає в перевірці всіх критичних систем космічного корабля "Оріон", зокрема життєзабезпечення, зв’язку та навігації.

Під час цього 10-денного польоту четверо астронавтів облетіли Місяць, проте посадка на його поверхню на цьому етапі не була передбачена. Це випробування є ключовим кроком для підготовки майбутніх місій, мета яких – тривала присутність людини на Місяці та подальший політ до Марса.