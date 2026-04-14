Про це розповідає видання Space.com.

Що зробило маленьку іграшку символом цілої місії?

Командир місії Artemis 2 Рід Вайсман (Reid Wiseman) опинився перед формальним, але непростим вибором після приводнення корабля Orion. Згідно з процедурою NASA, він мав залишити в капсулі невелику плюшеву іграшку Rise – офіційний індикатор невагомості. Але цього не сталося.

Вайсман зізнався, що після десяти днів польоту до Місяця і назад не зміг розлучитися з талісманом. У соцмережах він прямо написав, що не збирався залишати Rise на кораблі.

Сам Rise – не просто сувенір. Його створив школяр із Каліфорнії Лукас. Іграшка у формі Місяця з козирком, стилізованим під Землю, виконувала практичну функцію: показувала момент переходу в невагомість. Усередині ж заховано SD-карту з понад 5 мільйонами імен людей з усього світу, які хотіли "відправити" свої імена у космос.

Під час місії Rise постійно з'являвся в кадрі – астронавти гралися з ним під час прямих трансляцій, а сам талісман швидко став улюбленцем аудиторії та навіть "перехоплював" соцмережі NASA.

Чому Rise такий важливий для Вайсмана?

Втім, справжнього емоційного значення історія набула після одного з моментів польоту. Уважні користувачі помітили напис "Carroll" на прототипі іграшки. Це ім'я дружини Вайсмана, яка померла від раку у 2020 році. Під час трансляції екіпаж навіть запропонував назвати один із місячних кратерів на її честь – цю ініціативу планують передати до International Astronomical Union.

Один із найзворушливіших епізодів місії стався 6 квітня, коли астронавти згадали Керролл у прямому ефірі. Член екіпажу Джеремі Генсен назвав її частиною "великої космічної родини", після чого всі четверо не стримували емоцій.

Після повернення на Землю Вайсман вирішив подбати про Rise особисто. Він поклав іграшку у герметичний мішок із комплекту виживання та прикріпив до свого скафандра, про що він написав в X. Разом із екіпажем талісман опинився у Тихому океані, а потім – на борту військового корабля USS John P. Murtha після евакуації гелікоптером.

Навіть наступного дня Rise залишався поруч із командиром – Вайсман прикріпив його до пляшки з водою і зізнався, що не може відпустити цю маленьку іграшку.

Вайсман після евакуації разом з Raise / Фото NASA

Згодом талісман з’явився разом із екіпажем під час святкування завершення місії в Г'юстоні, а також на фото з доньками астронавта. Підпис до знімка був лаконічний: "Місія завершена".

Що буде з Rise далі – поки невідомо. Зазвичай долю предметів, які побували в космосі, визначають NASA та законодавство США. Але для багатьох користувачів мережі відповідь уже очевидна: талісман став частиною родини Вайсмана.