Об этом рассказывает издание Space.com.

Что сделало маленькую игрушку символом целой миссии?

Командир миссии Artemis 2 Рид Вайсман (Reid Wiseman) оказался перед формальным, но непростым выбором после приводнения корабля Orion. Согласно процедуре NASA, он должен был оставить в капсуле небольшую плюшевую игрушку Rise – официальный индикатор невесомости. Но этого не произошло.

Вайсман признался, что после десяти дней полета к Луне и обратно не смог расстаться с талисманом. В соцсетях он прямо написал, что не собирался оставлять Rise на корабле.

Сам Rise – не просто сувенир. Его создал школьник из Калифорнии Лукас. Игрушка в форме Луны с козырьком, стилизованным под Землю, выполняла практическую функцию: показывала момент перехода в невесомость. Внутри же спрятана SD-карта с более 5 миллионами имен людей со всего мира, которые хотели "отправить" свои имена в космос.

Во время миссии Rise постоянно появлялся в кадре – астронавты играли с ним во время прямых трансляций, а сам талисман быстро стал любимцем аудитории и даже "перехватывал" соцсети NASA.

Почему Rise так важен для Вайсмана?

Впрочем, настоящего эмоционального значения история приобрела после одного из моментов полета. Внимательные пользователи заметили надпись "Carroll" на прототипе игрушки. Это имя жены Вайсмана, которая умерла от рака в 2020 году. Во время трансляции экипаж даже предложил назвать один из лунных кратеров в ее честь – эту инициативу планируют передать в International Astronomical Union.

Один из самых трогательных эпизодов миссии произошел 6 апреля, когда астронавты вспомнили Кэрролл в прямом эфире. Член экипажа Джереми Хенсен назвал ее частью "большой космической семьи", после чего все четверо не сдерживали эмоций.

После возвращения на Землю Вайсман решил позаботиться о Rise лично. Он положил игрушку в герметичный мешок из комплекта выживания и прикрепил к своему скафандру, о чем он написал в X. Вместе с экипажем талисман оказался в Тихом океане, а затем – на борту военного корабля USS John P. Murtha после эвакуации вертолетом.

Даже на следующий день Rise оставался рядом с командиром – Вайсман прикрепил его к бутылке с водой и признался, что не может отпустить эту маленькую игрушку.

Вайсман после эвакуации вместе с Raise / Фото NASA

Впоследствии талисман появился вместе с экипажем во время празднования завершения миссии в Хьюстоне, а также на фото с дочерьми астронавта. Подпись к снимку была лаконичной: "Миссия завершена".

Что будет с Rise дальше – пока неизвестно. Обычно судьбу предметов, побывавших в космосе, определяют NASA и законодательство США. Но для многих пользователей сети ответ уже очевиден: талисман стал частью семьи Вайсмана.