Розмова космічних масштабів: екіпаж місії Artemis 2 подзвонив астронавтам на МКС

На шляху додому після історичного обльоту Місяця екіпаж корабля Orion здійснив сеанс зв'язку, якого раніше ніколи не траплялося в історії космосу. Астронавти подолали величезну відстань, щоб почути голоси колег, які перебувають на навколоземній орбіті, та поділитися враженнями від побаченого.

Як Orion говорив з МКС?

Астронавти місії Artemis 2, які все ще перебувають під враженням від успішного обльоту Місяця, у вівторок вписали свої імена в історію ще раз. Перебуваючи за сотні тисяч кілометрів від дому, вони зателефонували своїм колегам на Міжнародну космічну станцію. Ця подія стала першим в історії радіозв'язком між кораблем, що літав до Місяця, та орбітальною станцією, адже під час легендарних програм Apollo людство не мало інших пілотованих об'єктів за межами планети, з якими можна було б поговорити у космосі, пише ScienceAlert.

Особливо емоційним цей момент став для Крістіни Кох та Джессіки Меїр. Перша летить додому на кораблі Orion, тоді як друга зараз перебуває на МКС. Попри колосальну відстань у 370 000 кілометрів, астронавтки влаштували справжнє космічне возз'єднання. Свого часу, у 2019 році, саме вони сформували перший в історії виключно жіночий дует для виходу у відкритий космос. Крістіна Кох назвала цю зустріч у радіоефірі дивовижною, а Меїр додала, що щаслива знову перебувати у космосі одночасно з подругою, навіть якщо їх розділяє така велика дистанція.

Сеанс зв'язку був організований Центром управління польотами в Х'юстоні. Окрім емоційних привітань, екіпажі обговорювали побачене під час польоту. Кох розповіла мешканцям станції про свої відчуття від споглядання Землі з місячної орбіти. Вона зазначила, що її вразила не лише краса нашої планети, а й безмежна чорнота навколо неї. За словами астронавтки, такий погляд зі сторони підкреслює особливість та вразливість Землі, а також те, наскільки всі люди схожі між собою.

Командир Artemis 2 Рід Вайзмен зізнався колегам, що вони з нетерпінням чекали на цю можливість зв'язку.



Цей знімок надіслали астронавти Artemis 2 на Землю / Фото NASA

До другої половини вівторка екіпаж Orion встиг передати на Землю понад 50 гігабайтів даних, що включали численні фотографії та результати спостережень, повідомляє Phys.org. Цей політ уже став рекордним для людства за відстанню віддалення від планети.

Одним із найяскравіших кадрів став знімок заходу Землі за місячний горизонт, який нагадує знамените фото "Схід Землі" місії Apollo 8 1968 року. Провідна науковиця NASA Келсі Янг зауважила, що ці зображення мають велику наукову цінність, і робота з ними лише починається.



Земля заходить за Місяць / Фото NASA

Під час звітування екіпаж розповів про дещо дуже цікаве: вони помітили на поверхні Місяця спалахи світла, що тривали мілісекунди. Ці мікроскопічні вибухи стали наслідком падіння космічного сміття або мікрометеоритів саме в той час, коли астронавти спостерігали повне сонячне затемнення з борту корабля (з Землі його не було видно). Хоча вчені ще не підтвердили, чи був це цілий метеорний потік, чи поодинокі влучання, у науковому центрі ці спостереження викликали справжній захват.

Повернення Orion на Землю очікується у п'ятницю; капсула має приводнитися в Тихому океані поблизу узбережжя Сан-Дієго. Рятувальне судно USS John P. Murtha вже вийшло з порту, щоб зустріти перших за понад 50 років місячних дослідників. Цей політ готує підґрунтя для місії Artemis 3 наступного року та Artemis 4 у 2028 році, під час якої двоє астронавтів мають висадитися поблизу південного полюса Місяця.