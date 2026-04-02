Як відстежувати місію Artemis 2 у реальному часі
- Місія Artemis 2 стартувала з чотирма астронавтами на борту капсули Orion для 10-денної подорожі навколо Місяця.
- За допомогою ресурсу AROW можна в реальному часі стежити за рухом Orion, отримуючи дані про його позицію та відстань від Землі.
Після десятиліть очікування людство знову виходить за межі низької навколоземної орбіти. Місія корабля Orion до Місяця стала символом нової епохи, а доступні сьогодні цифрові інструменти перетворюють кожного жителя планети на безпосереднього учасника цієї історичної космічної подорожі.
Як технології дозволяють стежити за кожним кроком екіпажу?
Першого квітня з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді стартувала місія Artemis 2, яка відправила чотирьох астронавтів у 10-денну подорож навколо Місяця на борту капсули Orion. Це знакова подія, адже подібних пілотованих польотів за межі низької навколоземної орбіти не відбувалося з часів завершення програми Apollo у 1972 році, пише 24 Канал.
Дивіться також Усі дізналися пароль корабля Orion, що летить до Місяця: астронавт увів його перед камерою
У ті часи новини про перебіг місій доводилося чекати годинами або навіть днями, отримуючи інформацію з телевізійних випусків чи ранкових газет. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася завдяки запуску спеціалізованого ресурсу Artemis Real-time Orbit Website, відомого як AROW.
Цей інструмент дозволяє будь-якому користувачу з доступом до інтернету стежити за рухом корабля Orion та його екіпажу. Система надає дані про точну відстань від Землі, дистанцію до Місяця та загальну тривалість перебування у космосі.
Один із варіантів відображення даних про Orion / Зображення NASA
AROW візуалізує інформацію, яку збирають численні датчики безпосередньо на борту Orion. Ці дані передаються до Центру управління польотами NASA в Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні, після чого вони миттєво стають доступними для широкого загалу.
Трансляція телеметрії почалася приблизно через одну хвилину після старту й триватиме безперервно аж до моменту входу капсули в атмосферу Землі наприкінці місії.
Окрім телеметрії в реальному часі, сервіс пропонує багатий архів фонової інформації про наш природний супутник та місця посадок історичних місій Apollo. Отримати доступ до цих даних можна як через офіційний сайт, так і за допомогою мобільного додатка NASA.
Особливу увагу привертає функція відстеження з використанням доповненої реальності. Цей інструмент підказує користувачам, куди саме спрямувати смартфон, щоб побачити розташування корабля Orion відносно їхньої поточної позиції на поверхні планети.
Трохи деталей про місію
Екіпаж місії складається з досвідчених професіоналів: Ріда Вайзмена, Віктора Гловера, Крістіни Кох та представника Канадського космічного агентства Джеремі Гансена. Цей політ уже увійшов в історію завдяки своїй інклюзивності, оскільки Гловер став першим афроамериканцем, а Кох – першою жінкою, які покинули межі низької навколоземної орбіти. Гансен, своєю чергою, став першим представником іншої держави, окрім США, який отримав таку можливість.
Artemis 2 є критично важливим випробувальним польотом, покликаним перевірити здатність систем Orion забезпечувати життєдіяльність екіпажу в умовах глибокого космосу. Це лише один із кроків масштабної програми Artemis, кінцевою метою якої є створення постійної присутності людей на Місяці та на його орбіті в найближчі роки.
Завдяки відкритим даним та сучасним додаткам кожен може спостерігати за тим, як закладається фундамент для майбутніх колоній на інших небесних тілах.