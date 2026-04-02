Як відстежувати місію Artemis 2 у реальному часі

Після десятиліть очікування людство знову виходить за межі низької навколоземної орбіти. Місія корабля Orion до Місяця стала символом нової епохи, а доступні сьогодні цифрові інструменти перетворюють кожного жителя планети на безпосереднього учасника цієї історичної космічної подорожі.

Як технології дозволяють стежити за кожним кроком екіпажу?

Першого квітня з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді стартувала місія Artemis 2, яка відправила чотирьох астронавтів у 10-денну подорож навколо Місяця на борту капсули Orion. Це знакова подія, адже подібних пілотованих польотів за межі низької навколоземної орбіти не відбувалося з часів завершення програми Apollo у 1972 році, пише 24 Канал.

Дивіться також Усі дізналися пароль корабля Orion, що летить до Місяця: астронавт увів його перед камерою

У ті часи новини про перебіг місій доводилося чекати годинами або навіть днями, отримуючи інформацію з телевізійних випусків чи ранкових газет. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася завдяки запуску спеціалізованого ресурсу Artemis Real-time Orbit Website, відомого як AROW.

Цей інструмент дозволяє будь-якому користувачу з доступом до інтернету стежити за рухом корабля Orion та його екіпажу. Система надає дані про точну відстань від Землі, дистанцію до Місяця та загальну тривалість перебування у космосі.



Один із варіантів відображення даних про Orion / Зображення NASA

AROW візуалізує інформацію, яку збирають численні датчики безпосередньо на борту Orion. Ці дані передаються до Центру управління польотами NASA в Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні, після чого вони миттєво стають доступними для широкого загалу.

Трансляція телеметрії почалася приблизно через одну хвилину після старту й триватиме безперервно аж до моменту входу капсули в атмосферу Землі наприкінці місії.

Окрім телеметрії в реальному часі, сервіс пропонує багатий архів фонової інформації про наш природний супутник та місця посадок історичних місій Apollo. Отримати доступ до цих даних можна як через офіційний сайт, так і за допомогою мобільного додатка NASA.

Особливу увагу привертає функція відстеження з використанням доповненої реальності. Цей інструмент підказує користувачам, куди саме спрямувати смартфон, щоб побачити розташування корабля Orion відносно їхньої поточної позиції на поверхні планети.

Трохи деталей про місію

Екіпаж місії складається з досвідчених професіоналів: Ріда Вайзмена, Віктора Гловера, Крістіни Кох та представника Канадського космічного агентства Джеремі Гансена. Цей політ уже увійшов в історію завдяки своїй інклюзивності, оскільки Гловер став першим афроамериканцем, а Кох – першою жінкою, які покинули межі низької навколоземної орбіти. Гансен, своєю чергою, став першим представником іншої держави, окрім США, який отримав таку можливість.

Artemis 2 є критично важливим випробувальним польотом, покликаним перевірити здатність систем Orion забезпечувати життєдіяльність екіпажу в умовах глибокого космосу. Це лише один із кроків масштабної програми Artemis, кінцевою метою якої є створення постійної присутності людей на Місяці та на його орбіті в найближчі роки.

Завдяки відкритим даним та сучасним додаткам кожен може спостерігати за тим, як закладається фундамент для майбутніх колоній на інших небесних тілах.