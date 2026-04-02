Как отслеживать миссию Artemis 2 в реальном времени

После десятилетий ожидания человечество снова выходит за пределы низкой околоземной орбиты. Миссия корабля Orion к Луне стала символом новой эпохи, а доступные сегодня цифровые инструменты превращают каждого жителя планеты в непосредственного участника этого исторического космического путешествия.

Как технологии позволяют следить за каждым шагом экипажа?

Первого апреля из Космического центра имени Кеннеди во Флориде стартовала миссия Artemis 2, которая отправила четырех астронавтов в 10-дневное путешествие вокруг Луны на борту капсулы Orion. Это знаковое событие, ведь подобных пилотируемых полетов за пределы низкой околоземной орбиты не происходило со времен завершения программы Apollo в 1972 году, пишет 24 Канал.

В те времена новости о ходе миссий приходилось ждать часами или даже днями, получая информацию из телевизионных выпусков или утренних газет. Сегодня же ситуация кардинально изменилась благодаря запуску специализированного ресурса Artemis Real-time Orbit Website, известного как AROW.

Этот инструмент позволяет любому пользователю с доступом к интернету следить за движением корабля Orion и его экипажа. Система предоставляет данные о точном расстоянии от Земли, дистанцию до Луны и общую продолжительность пребывания в космосе.



Один из вариантов отображения данных об Orion / Изображение NASA

AROW визуализирует информацию, которую собирают многочисленные датчики непосредственно на борту Orion. Эти данные передаются в Центр управления полетами NASA в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, после чего они мгновенно становятся доступными для широкой общественности.

Трансляция телеметрии началась примерно через одну минуту после старта и будет продолжаться непрерывно вплоть до момента входа капсулы в атмосферу Земли в конце миссии.

Кроме телеметрии в реальном времени, сервис предлагает богатый архив фоновой информации о нашем естественном спутнике и местах посадок исторических миссий Apollo. Получить доступ к этим данным можно как через официальный сайт, так и с помощью мобильного приложения NASA.

Особое внимание привлекает функция отслеживания с использованием дополненной реальности. Этот инструмент подсказывает пользователям, куда именно направить смартфон, чтобы увидеть расположение корабля Orion относительно их текущей позиции на поверхности планеты.

Немного деталей о миссии

Экипаж миссии состоит из опытных профессионалов: Рида Уайзмена, Виктора Гловера, Кристины Кох и представителя Канадского космического агентства Джереми Гансена. Этот полет уже вошел в историю благодаря своей инклюзивности, поскольку Гловер стал первым афроамериканцем, а Кох – первой женщиной, которые покинули пределы низкой околоземной орбиты. Гансен, в свою очередь, стал первым представителем другого государства, кроме США, который получил такую возможность.

Artemis 2 является критически важным испытательным полетом, призванным проверить способность систем Orion обеспечивать жизнедеятельность экипажа в условиях глубокого космоса. Это лишь один из шагов масштабной программы Artemis, конечной целью которой является создание постоянного присутствия людей на Луне и на ее орбите в ближайшие годы.

Благодаря открытым данным и современным приложениям каждый может наблюдать за тем, как закладывается фундамент для будущих колоний на других небесных телах.