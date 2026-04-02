Как технологии позволяют следить за каждым шагом экипажа?

Первого апреля из Космического центра имени Кеннеди во Флориде стартовала миссия Artemis 2, которая отправила четырех астронавтов в 10-дневное путешествие вокруг Луны на борту капсулы Orion. Это знаковое событие, ведь подобных пилотируемых полетов за пределы низкой околоземной орбиты не происходило со времен завершения программы Apollo в 1972 году, пишет 24 Канал.

Смотрите также Все узнали пароль корабля Orion, летящего к Луне: астронавт ввел его перед камерой

В те времена новости о ходе миссий приходилось ждать часами или даже днями, получая информацию из телевизионных выпусков или утренних газет. Сегодня же ситуация кардинально изменилась благодаря запуску специализированного ресурса Artemis Real-time Orbit Website, известного как AROW.

Этот инструмент позволяет любому пользователю с доступом к интернету следить за движением корабля Orion и его экипажа. Система предоставляет данные о точном расстоянии от Земли, дистанцию до Луны и общую продолжительность пребывания в космосе.



Один из вариантов отображения данных об Orion / Изображение NASA

AROW визуализирует информацию, которую собирают многочисленные датчики непосредственно на борту Orion. Эти данные передаются в Центр управления полетами NASA в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, после чего они мгновенно становятся доступными для широкой общественности.

Трансляция телеметрии началась примерно через одну минуту после старта и будет продолжаться непрерывно вплоть до момента входа капсулы в атмосферу Земли в конце миссии.

Кроме телеметрии в реальном времени, сервис предлагает богатый архив фоновой информации о нашем естественном спутнике и местах посадок исторических миссий Apollo. Получить доступ к этим данным можно как через официальный сайт, так и с помощью мобильного приложения NASA.

Особое внимание привлекает функция отслеживания с использованием дополненной реальности. Этот инструмент подсказывает пользователям, куда именно направить смартфон, чтобы увидеть расположение корабля Orion относительно их текущей позиции на поверхности планеты.

Немного деталей о миссии

Экипаж миссии состоит из опытных профессионалов: Рида Уайзмена, Виктора Гловера, Кристины Кох и представителя Канадского космического агентства Джереми Гансена. Этот полет уже вошел в историю благодаря своей инклюзивности, поскольку Гловер стал первым афроамериканцем, а Кох – первой женщиной, которые покинули пределы низкой околоземной орбиты. Гансен, в свою очередь, стал первым представителем другого государства, кроме США, который получил такую возможность.

Artemis 2 является критически важным испытательным полетом, призванным проверить способность систем Orion обеспечивать жизнедеятельность экипажа в условиях глубокого космоса. Это лишь один из шагов масштабной программы Artemis, конечной целью которой является создание постоянного присутствия людей на Луне и на ее орбите в ближайшие годы.

Благодаря открытым данным и современным приложениям каждый может наблюдать за тем, как закладывается фундамент для будущих колоний на других небесных телах.