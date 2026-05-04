Будут ли магнитные бури с 4 по 10 мая?

Судя по последним наблюдениям, никаких возмущений в ближайшие дни ждать не стоит. Как показывают данные solen.info, никаких корональных выбросов массы в сторону Земли не было с 1 по 3 мая.

Коронные выбросы массы

Дело в том, что именно корональные выбросы ответственны за самые сильные бури на Земле. Это гигантские извержения плазмы и магнитного поля из солнечной короны, которые звезда выталкивает в открытый космос на огромной скорости. После извержения это облако плазмы мчится через Солнечную систему. Если траектория пересекается с орбитой Земли, оно достигает нашей планеты за 1 – 3 дня.

Земля имеет собственный защитный зонтик в виде магнитосферы. Когда выброс ударяется о магнитное поле Земли, происходит их взаимодействие. Это запускает те самые возмущения, которые мы называем "магнитными бурями". Они становятся причиной ярких полярных сияний, но также могут влиять на работу спутников и электросетей.

Поэтому из этого можно делать простой вывод: если выбросов в сторону Земли не было, значит, больших возмущений не будет.

Корональные дыры

Однако слабые возмущения могут также вызываться корональными дырами. Это не буквальные дыры в поверхности Солнца, а участки в его атмосфере (короне) с разомкнутым магнитным полем. Если в обычных областях магнитные линии образуют закрытые петли, которые удерживают горячую плазму, то в корональных дырах они выходят прямо в открытый космос.

Поскольку магнитное поле в этих зонах открытое, плазма больше не удерживается петлями и вырывается наружу на огромных скоростях – до 800 километров в секунду. Это вдвое быстрее, чем обычный солнечный ветер.

Из-за постоянной утечки вещества корональные дыры имеют меньшую плотность и температуру, поэтому на снимках в ультрафиолете они выглядят как темные пятна. Но когда этот высокоскоростной поток достигает нашей планеты (обычно за 2–3 дня), он давит на магнитное поле Земли. Взаимодействие этого потока с нашей магнитосферой вызывает ее колебания. Обычно они ограничиваются уровнем G1, но изредка могут достигать и G2.

Какова ситуация сейчас с корональными дырами?

Сейчас Земля не находится под действием ни одного потока из корональной дыры. Одна прямо к нам вращается объект CH1363, который достигнет центральной части Солнца (с нашей точки зрения на Земле) уже в ближайшие дни. Это означает, что примерно через три дня после этого момента планета может почувствовать удар усиленного солнечного ветра.

Это может вызвать бурю на уровне G1, однако ученые, как правило, не прогнозируют такие события заранее, потому что они слишком слабые. Сейчас NOAA молчит о том, будут ли магнитные бури из-за корональной дыры CH1363.



Карта корональных дыр и солнечных пятен по состоянию на 3 мая 2026 года / Фото SDO/NASA

Были ли магнитные бури с 1 по 3 мая?

Первый день нового месяца принес с собой небольшие изменения в состоянии космической среды. Согласно данным мониторингового ресурса SpaceWeather от 1 мая 2026 года, этот день сопровождался относительно низким общим уровнем солнечной активности, однако на диске нашей звезды происходили динамические процессы.

В этот период были зафиксированы лишь незначительные вспышки класса C, но состояние отдельных регионов солнечных пятен постоянно менялось. Группы под номерами 4424, 4428 и 4429, а также новообразованная область в юго-восточном квадранте Солнца, продемонстрировали рост от незначительного до умеренного уровня. В то же время регионы 4420, 4423 и 4425 обнаружили признаки постепенного распада.



Таким было Солнце 1 мая 2026 года / Фото SDO/HMI

Несмотря на низкую интенсивность вспышек в начале суток, геомагнитная обстановка на Земле быстро среагировала на поток солнечной плазмы. В отчете, который предоставил ресурс SolarHam, отмечается, что геомагнитная активность достигла уровня G1, который является самым слабым из возможных. Произошло это благодаря усиленному потоку солнечного ветра. Хотя впоследствии активность несколько утихла, вероятность активных условий сохранялась до конца суток 1 мая.

2 мая наблюдатели уже не сообщали ни о каких возмущениях. На тот момент солнечный диск был буквально усеян группами пятен – их насчитывалось по меньшей мере девять. Однако, несмотря на такое количество, ни одно из них не представляло реальной угрозы для магнитосферы планеты. Специалисты в своем отчете сообщили: "Все они имеют стабильные магнитные поля, которые вряд ли взорвутся. Активность солнечных вспышек должна оставаться низкой в эти выходные".

По состоянию на 3 мая ситуация на Солнце оставалась аналогичной, демонстрируя продолжение спокойного периода. Количество групп солнечных пятен на диске несколько уменьшилось до восьми, при этом они сохраняли свою магнитную стабильность.