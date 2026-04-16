Об этом рассказывает Space.com.

Смотрите также Редкая комета впервые за 170 тысяч лет приблизится к Солнцу

О чем предупреждают ученые?

В январе 2026 года британский Совет по научным и технологическим объектам (STFC) обнародовал новую редакцию отчета о худших сценариях космической погоды. Речь идет о событиях масштаба исторического "события Каррингтона" – сверхмощного солнечного шторма, который случается примерно раз в 100 – 200 лет.

Космическая погода охватывает явления, вызванные активностью Солнца: вспышки, корональные выбросы массы и потоки заряженных частиц. В слабых проявлениях они регулярно влияют на орбиты спутников, но в крайнем случае могут серьезно повредить энергосети, связь и даже поставить под угрозу безопасность авиации и астронавтов.

Впрочем, новый отчет сосредотачивается не только на технологиях. Исследователи отмечают: не менее важны реакции людей, которые способны значительно усилить последствия катастрофы.

Как люди могут отреагировать?

Одним из ключевых рисков называют стремительное распространение дезинформации. Из-за низкой осведомленности населения о космической погоде общество становится уязвимым к теориям заговора.

По данным опроса в Великобритании, почти половина взрослых вообще не слышала об этом явлении, а еще треть имеет лишь поверхностное представление. В таких условиях соцсети могут быстро заполниться паническими или сенсационными сообщениями, которые вытесняют научные объяснения.

Еще один сценарий – массовые панические закупки продуктов. Опыт пандемии COVID-19 показал, как быстро люди начинают скупать базовые товары. В случае предупреждений о возможных отключениях электроэнергии или перебоях с логистикой люди могут начать запасаться едой, водой и топливом. Даже без реального дефицита это способно создать искусственные проблемы с поставками.

Отдельно в отчете рассматривают риск социальной напряженности. Если во время масштабных отключений электричества некоторые регионы получат приоритет в восстановлении энергоснабжения, это может вызвать возмущение. В худшем случае ситуация способна перерасти в протесты – особенно если люди будут считать распределение ресурсов несправедливым.

Есть и менее очевидный аспект – религиозные и апокалиптические настроения. Некоторые группы могут воспринять экстремальный солнечный шторм как "конец света" или знак глобальных изменений. История знает случаи, когда подобные убеждения приводили к трагедиям, и в эпоху соцсетей такие идеи могут распространяться значительно быстрее.

Так что же нам делать?

Главный вывод исследователей заключается в том, что технологические и человеческие факторы тесно связаны. Повреждения инфраструктуры влияют на поведение людей, а их действия – в свою очередь – могут усилить кризис.

Именно поэтому подготовка к подобным событиям должна включать не только защиту энергосистем и спутников, но и повышение осведомленности населения. Четкая коммуникация и доступ к проверенной информации могут стать не менее важными, чем технические решения.