Комета C/2025 R3, также известна как PANSTARRS, привлекла внимание астрономов из-за своей чрезвычайно редкой орбиты. Она происходит из Облака Оорта – далекой области на границе Солнечной системы, где формируются долгопериодические кометы. По оценкам ученых, этот объект совершает полный оборот вокруг Солнца примерно раз в 170 тысяч лет. Об этом пишет Daily galaxy.

Почему эта комета настолько особенная?

Комету впервые зафиксировали 8 сентября 2025 года, когда она находилась на расстоянии 3,6 астрономической единицы от Солнца. На тот момент ее яркость была очень низкой – около 20 звездной величины, и она выглядела как едва заметная точка. Однако с приближением к Солнцу ее светимость стремительно растет, что делает ее все более заметной для наблюдателей.

По данным British Astronomical Association, уже в начале апреля 2026 года яркость кометы достигла 6 звездной величины. Это означает, что при благоприятных условиях ее можно увидеть даже без телескопа – хотя бы с помощью бинокля.

Ожидается, что во время перигелия – ближайшей точки к Солнцу в середине апреля – комета может достичь 3 звездной величины. В таком случае она станет доступной для наблюдения невооруженным глазом. В то же время приближение к Солнцу усложнит условия видимости, особенно в утреннем небе.

Астроном Ник Джеймс отмечает, что при нынешних темпах яркости комета может стать еще заметнее, хотя ее расположение рядом с Солнцем ограничит возможности наблюдения. Дополнительный эффект рассеивания света может еще больше усилить ее видимость.

Для жителей Северного полушария наиболее удачный период для наблюдения – ближайшие дни до 20 апреля. После этого комета окажется слишком близко к Солнцу и фактически исчезнет из поля зрения.

Чтобы увидеть этот редкий объект, эксперты советуют выходить на наблюдение примерно за час до рассвета. Комету следует искать на восточном горизонте, неподалеку от Большого квадрата Пегаса в созвездии Пегас. Для лучшего результата стоит использовать бинокль или телескоп – они позволят разглядеть газовую оболочку кометы и, возможно, ее хвост.

В Южном полушарии возможность наблюдать комету появится в конце апреля. Там она будет оставаться видимой дольше, что дает дополнительный шанс насладиться этим космическим явлением.

Подобные события случаются чрезвычайно редко. Последний раз эта комета приближалась к Солнцу, когда человечество находилось на ранних этапах развития. Поэтому нынешнее появление C/2025 R3 является уникальной возможностью, которую больше не удастся увидеть в течение жизни.