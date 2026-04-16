Про це розповідає Space.com.

Дивіться також Рідкісна комета вперше за 170 тисяч років наблизиться до Сонця

Про що попереджають науковці?

У січні 2026 року британська Рада з наукових і технологічних об'єктів (STFC) оприлюднила нову редакцію звіту про найгірші сценарії космічної погоди. Йдеться про події масштабу історичної "події Каррінгтона" – надпотужного сонячного шторму, який трапляється приблизно раз на 100 – 200 років.

Космічна погода охоплює явища, спричинені активністю Сонця: спалахи, корональні викиди маси та потоки заряджених частинок. У слабших проявах вони регулярно впливають на орбіти супутників, але у крайньому випадку можуть серйозно пошкодити енергомережі, зв'язок і навіть поставити під загрозу безпеку авіації та астронавтів.

Втім, новий звіт зосереджується не лише на технологіях. Дослідники наголошують: не менш важливими є реакції людей, які здатні значно посилити наслідки катастрофи.

Як люди можуть відреагувати?

Одним із ключових ризиків називають стрімке поширення дезінформації. Через низьку обізнаність населення про космічну погоду суспільство стає вразливим до теорій змови.

За даними опитування у Великій Британії, майже половина дорослих узагалі не чула про це явище, а ще третина має лише поверхневе уявлення. У таких умовах соцмережі можуть швидко заповнитися панічними або сенсаційними повідомленнями, які витісняють наукові пояснення.

Ще один сценарій – масові панічні закупівлі продуктів. Досвід пандемії COVID-19 показав, як швидко люди починають скуповувати базові товари. У разі попереджень про можливі відключення електроенергії чи перебої з логістикою люди можуть почати запасатися їжею, водою та паливом. Навіть без реального дефіциту це здатне створити штучні проблеми з постачанням.

Окремо у звіті розглядають ризик соціальної напруги. Якщо під час масштабних відключень електрики деякі регіони отримають пріоритет у відновленні енергопостачання, це може викликати обурення. У гіршому випадку ситуація здатна перерости у протести – особливо якщо люди вважатимуть розподіл ресурсів несправедливим.

Є й менш очевидний аспект – релігійні та апокаліптичні настрої. Деякі групи можуть сприйняти екстремальний сонячний шторм як "кінець світу" або знак глобальних змін. Історія знає випадки, коли подібні переконання призводили до трагедій, і в епоху соцмереж такі ідеї можуть поширюватися значно швидше.

То що ж нам робити?

Головний висновок дослідників полягає в тому, що технологічні та людські фактори тісно пов'язані. Пошкодження інфраструктури впливають на поведінку людей, а їхні дії – у свою чергу – можуть посилити кризу.

Саме тому підготовка до подібних подій має включати не лише захист енергосистем і супутників, а й підвищення обізнаності населення. Чітка комунікація та доступ до перевіреної інформації можуть стати не менш важливими, ніж технічні рішення.