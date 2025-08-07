Екіпаж місії Artemis 2, що полетить до Місяця, вперше провів спільне тренування у повному складі. Астронавти одягли свої скафандри для запуску та входу в атмосферу і зайшли всередину космічного корабля Orion, щоб відпрацювати дії під час старту та можливі нештатні ситуації. Це важливий етап підготовки до 10-денної місії, запланованої на 2026 рік.

31 липня у Космічному центрі Кеннеді у Флориді відбулося важливе тренування для місячної місії Artemis 2, розповіли в NASA. Четверо членів екіпажу – командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, спеціалістка місії Крістіна Кох з NASA та Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства – вперше разом увійшли до свого корабля Orion, інформує 24 Канал.

Як астронавти готувалися до польоту на Місяць?

Для цього вони одягли ті ж помаранчеві скафандри Orion Crew Survival System, в яких будуть під час реального запуску. Усередині увімкненої капсули Orion їх під'єднали до систем життєзабезпечення та зв'язку, щоб максимально точно відтворити умови польоту.



Екіпаж в скафандрах біля корабля Orion / Фото NASA

Під час тесту команда відпрацьовувала реакцію на змодельовані надзвичайні ситуації, як-от раптові витоки чи збої в системі життєзабезпечення. За словами представників NASA, мета полягала в тому, щоб переконатися у готовності екіпажу до будь-якого сценарію.

Окрім симуляції запуску, астронавти також ознайомилися з побутовими аспектами майбутньої 10-денної місії. Вони тренувалися розміщувати обладнання, яке стане непотрібним після старту, а також вивчили організацію сну та користування "гігієнічним відсіком" усередині корабля.



Астронавти готуються до майбутнього польоту / Фото NASA

Що відомо про місію Artemis 2?

Місія Artemis 2, старт якої запланований не раніше квітня 2026 року, стане першим пілотованим польотом до Місяця з часів "Аполлона-17" і відправить людей далі від Землі, ніж будь-кого з часів місії "Аполлон-13".

Вона є продовженням успішного безпілотного польоту Artemis 1, який відбувся у 2022 році. Тоді ракета Space Launch System успішно стартувала, відправивши капсулу Orion в орбітальний політ навколо Місяця, після чого та успішно приводнилася в Тихому океані.

Астронавтка Крістіна Кох зазначила, що успіх попередньої місії змушує команду бути ще більш пильною. За її словами, екіпаж має постійно ставити складні питання та ретельно перевіряти все, що працює не так, як очікувалося, щоб уникнути надмірної самовпевненості.

А тим часом NASA втратило ключовий супутник для колонізації Місяця. Апарат Lunar Trailblazer був оснащений приладами для картографування водяного льоду та аналізу хімічних слідів води, але без контролю почав безконтрольно обертатися, що призвело до швидкої втрати енергії.