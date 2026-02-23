Ракета NASA, яка доставить астронавтів до Місяця, має нову проблему й відправляється на ремонт

Ракета NASA, яка мала відправити астронавтів до Місяця вже в березні, зіткнулася з черговою технічною проблемою. Щойно інженери впоралися з одним серйозним дефектом, одразу ж дав про себе знати інший. Тепер запуск знову під загрозою зриву.

Що знову пішло не так із ракетою Artemis II?

NASA оголосило, що повертає свою ракету Space Launch System разом із капсулою Orion з пускового майданчика 39B на космодромі Кеннеді у Флориді назад до будівлі складання транспортних засобів – величезного ангару, де й проводитиметься ремонт. Рух за маршрутом довжиною близько 6,4 кілометра планують розпочати вже у вівторок, 24 лютого, залежно від погодних умов, пише ScienceAlert.

Причиною стала несправність у системі подачі гелію до верхнього ступеня ракети. Гелій відіграє критично важливу роль у роботі двигунів: він підтримує необхідний тиск у баках із рідким воднем і рідким киснем, а також забезпечує належні умови для функціонування двигунів.

Примітно, що під час другої репетиції заправки, яка завершилася 19 лютого, цієї проблеми виявлено не було – вона проявилася вже після завершення тесту.

Новина про збій прийшла буквально через день після того, як NASA урочисто оголосило дату запуску – 6 березня. До цього команда місії вже була змушена перервати першу репетицію заправки 2 лютого через витік рідкого водню. Витоки водню свого часу серйозно затримали й попередній, безпілотний місячний політ Artemis 1 у 2022 році, але тепер, здається, цю проблему вдалося взяти під контроль.

Глава NASA Джаред Айзекман ще в суботу натякнув на можливу затримку, повідомивши в мережі X про виявлення блокування в системі подачі гелію. Вже наступного дня агентство офіційно підтвердило: березневий запуск не відбудеться, а найближчою реалістичною датою є квітень. Серед конкретних вікон розглядаються 1 квітня, дні з 3 по 6 квітня, а також 30 квітня, пише Space.com.



Екіпаж Artemis II / Фото NASA

Деталі про місію Artemis II

Місія Artemis II передбачає відправлення трьох астронавтів NASA і одного канадського астронавта у приблизно десятиденний політ навколо Місяця з поверненням на Землю. Висадки цього разу не буде, адже її планують на Artemis III.

Екіпаж перебуває в режимі очікування в Г'юстоні. Якщо місія відбудеться, це стане першим польотом людей до Місяця від часів програми Apollo, яка відправила 24 астронавтів до супутника Землі в період із 1968 по 1972 рік.

NASA підкреслює, що оперативна підготовка до переміщення ракети дає шанс зберегти квітневе вікно запуску – але все залежатиме від результатів діагностики, темпів ремонту й того, як складатиметься графік у найближчі тижні.