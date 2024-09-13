Нове небесне тіло приєднається до нашого Місяця, ставши ще одним супутником Землі

Наприкінці вересня Земля отримає другий місяць, але звикати до цього не варто. Вчені кажуть, що все це триватиме лише 57 днів, а крім того, ви навряд чи зможете побачити тимчасовий другий супутник.

Другий супутник

Цей другий місяць насправді є невеликим астероїдом, названим 2024 PT5. Його виявили лише 7 серпня завдяки системі попередження про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS). Об'єкт знаходиться на траєкторії, на якій його тимчасово захопить земне тяжіння.

Дивіться також Тепер ми знаємо, звідки прийшов астероїд, що вбив динозаврів

Згідно з розрахунками Карлоса та Рауля де ла Фуенте Маркосів, дослідників з іспанського Університету Universidad Complutense de Madrid, астероїд обертатиметься навколо Землі з 29 вересня до 25 листопада. За цей час він зробить лише один оборот по орбіті, перш ніж знову віддалиться.

2024 PT5 дуже крихітний, його ширина складає лише 10 метрів, тому не сподівайтесь побачити щось неозброєним оком. Навіть ті, хто має власний телескоп, імовірно, не зможуть нічого розгледіти, оскільки астероїд у кращому випадку матиме занадто тьмяну зоряну величину.

Сценарій подвійного місяця є рідкісним для нашої планети, але не нечуваним:

Подібне сталося в липні 2006 року, коли схожий маленький місяць обертався навколо Землі близько року.

Інший обертався навколо планети кілька років, перш ніж у травні 2020 року вирвався з-під гравітаційного тяжіння планети.

Інші об'єкти, що пролітають повз, також іноді можуть потрапляти під дію земної гравітації, але вириваються з неї, не встигнувши завершити один повний оберт.

У 2020 році вчені заявили, що знайшли ще одного кандидата на додатковий супутник, але дані були непереконливими.

Вчені вважають, що це новий астероїд може походити з поясу астероїдів Арджуна – сукупності навколоземних об'єктів, які мають орбіти, подібні до орбіти нашої планети.

Астроном-любитель Тоні Данн опублікував симуляцію траєкторії астероїда:

За розрахунками астрономів, 2024 PT5 знову пролетить повз Землю 9 січня 2025 року. Після цього він не наблизиться до Землі до 2055 року.