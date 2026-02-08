Раніше загрожував Землі: за кілька років астероїд може зіткнутися з Місяцем
- Астероїд 2024 YR4 може зіткнутися з Місяцем у 2032 році з імовірністю 4,3%.
- Зіткнення може залишити на Місяці кратер, викликавши яскравий спалах і "місячний землетрус".
Китайські вчені з'ясували, що у 2032 році астероїд 2024 YR4 може зіткнутися з Місяцем. Імовірність удару становить близько 4,3%.
Раніше його вважали потенційно небезпечним для Землі. Про це повідомив Bild.
Чи зіткнеться астероїд з Місяцем?
Як розповіло видання, астероїд 2024 YR4 у діаметрі сягає приблизно 60 метрів. Наразі він не становить загрози для Землі та пройде повз неї.
Водночас нове дослідження китайських вчених показує, що існує шанс його зіткнення з Місяцем у 2032 році. Вірогідність становить близько 4,3%.
За розрахунками, енергія удару може становити близько 6,5 мегатонни у тротиловому еквіваленті. Науковці порівнюють його з потужністю великої водневої бомби.
Така подія залишить на Місяці кратер розміром близько одного квадратного кілометра і стане найбільш енергетично потужною місячною подією, коли-небудь зареєстрованою людиною,
– зазначив Іфань Хе з Університету Цінхуа в Пекіні.
Вчені очікують, що у разі зіткнення станеться яскравий спалах, який можна буде побачити із нашої планети неозброєним оком. Після цього можливе багатогодинне інфрачервоне світіння та навіть "місячний землетрус".
Чи загрожує наразі щось схоже Землі?
Раніше науковці стверджували, що вищезгаданий астероїд міг бути небезпечним для супутників і космічних станцій на орбіті Землі. Вчені розглядали зміну траєкторії астероїда або його руйнування, аби запобігти удару.
У жовтні 2025 року астероїд C15KM95 пролетів над Антарктидою на рекордно низькій висоті від Землі – близько 300 кілометрів. Водночас він був замалим, щоб становити загрозу, адже згорів би в атмосфері.
Астрономи раніше відкрили астероїд 2025 SC79. Через його діаметр астероїд вважли таким, що може призвести до катастрофи континентального масштабу.