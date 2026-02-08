Укр Рус
Техно Космос Раніше загрожував Землі: за кілька років астероїд може зіткнутися з Місяцем
8 лютого, 14:59
3

Раніше загрожував Землі: за кілька років астероїд може зіткнутися з Місяцем

Дарія Черниш
Основні тези
  • Астероїд 2024 YR4 може зіткнутися з Місяцем у 2032 році з імовірністю 4,3%.
  • Зіткнення може залишити на Місяці кратер, викликавши яскравий спалах і "місячний землетрус".

Китайські вчені з'ясували, що у 2032 році астероїд 2024 YR4 може зіткнутися з Місяцем. Імовірність удару становить близько 4,3%.

Раніше його вважали потенційно небезпечним для Землі. Про це повідомив Bild.

Дивіться також Чи зможе ядерний вибух врятувати Землю – науковці пояснили, що станеться

Чи зіткнеться астероїд з Місяцем?

Як розповіло видання, астероїд 2024 YR4 у діаметрі сягає приблизно 60 метрів. Наразі він не становить загрози для Землі та пройде повз неї. 

Водночас нове дослідження китайських вчених показує, що існує шанс його зіткнення з Місяцем у 2032 році. Вірогідність становить близько 4,3%.

За розрахунками, енергія удару може становити близько 6,5 мегатонни у тротиловому еквіваленті. Науковці порівнюють його з потужністю великої водневої бомби. 

Така подія залишить на Місяці кратер розміром близько одного квадратного кілометра і стане найбільш енергетично потужною місячною подією, коли-небудь зареєстрованою людиною,
– зазначив Іфань Хе з Університету Цінхуа в Пекіні.

Вчені очікують, що у разі зіткнення станеться яскравий спалах, який можна буде побачити із нашої планети неозброєним оком. Після цього можливе багатогодинне інфрачервоне світіння та навіть "місячний землетрус".

Чи загрожує наразі щось схоже Землі?

  • Раніше науковці стверджували, що вищезгаданий астероїд міг бути небезпечним для супутників і космічних станцій на орбіті Землі. Вчені розглядали зміну траєкторії астероїда або його руйнування, аби запобігти удару.

  • У жовтні 2025 року астероїд C15KM95 пролетів над Антарктидою на рекордно низькій висоті від Землі – близько 300 кілометрів. Водночас він був замалим, щоб становити загрозу, адже згорів би в атмосфері.

  • Астрономи раніше відкрили астероїд 2025 SC79. Через його діаметр астероїд вважли таким, що може призвести до катастрофи континентального масштабу.