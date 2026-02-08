Ранее угрожал Земле: через несколько лет астероид может столкнуться с Луной
- Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году с вероятностью 4,3%.
- Столкновение может оставить на Луне кратер, вызвав яркую вспышку и "лунное землетрясение".
Китайские ученые выяснили, что в 2032 году астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной. Вероятность удара составляет около 4,3%.
Ранее его считали потенциально опасным для Земли. Об этом сообщил Bild.
Столкнется ли астероид с Луной?
Как рассказало издание, астероид 2024 YR4 в диаметре достигает примерно 60 метров. Сейчас он не представляет угрозы для Земли и пройдет мимо нее.
В то же время новое исследование китайских ученых показывает, что существует шанс его столкновения с Луной в 2032 году. Вероятность составляет около 4,3%.
По расчетам, энергия удара может составлять около 6,5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Ученые сравнивают его с мощностью большой водородной бомбы.
Такое событие оставит на Луне кратер размером около одного квадратного километра и станет наиболее энергетически мощным лунным событием, когда-либо зарегистрированным человеком,
– отметил Ифань Хэ из Университета Цинхуа в Пекине.
Ученые ожидают, что в случае столкновения произойдет яркая вспышка, которую можно будет увидеть с нашей планеты невооруженным глазом. После этого возможно многочасовое инфракрасное свечение и даже "лунное землетрясение".
Грозит ли сейчас что-то похожее Земле?
Ранее ученые утверждали, что вышеупомянутый астероид мог быть опасным для спутников и космических станций на орбите Земли. Ученые рассматривали изменение траектории астероида или его разрушение, чтобы предотвратить удар.
В октябре 2025 года астероид C15KM95 пролетел над Антарктидой на рекордно низкой высоте от Земли – около 300 километров. В то же время он был слишком мал, чтобы представлять угрозу, ведь сгорел бы в атмосфере.
Астрономы ранее открыли астероид 2025 SC79. Из-за его диаметра астероид считали таким, что может привести к катастрофе континентального масштаба.