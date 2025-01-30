Вчені знайшли в астероїді Бенну будівельні блоки ДНК

Японські вчені виявили п'ять нуклеотидів у зразках, доставлених місією OSIRIS-REx з астероїда Бенну. Нуклеотиди, мономери нуклеїнових кислот, називають будівельними блоками ДНК. Тож чи може це пояснити походження життя на Землі?

Деталі відкриття

Астероїди, невеликі кам'янисті тіла у внутрішній частині Сонячної системи, могли відігравати ключову роль у постачанні води та необхідних для життя хімічних інгредієнтів на ранню Землю. Хоча метеорити, які падають на нашу планету, походять з астероїдів, вплив атмосфери на них і біологічне забруднення ускладнюють їхнє вивчення. Найкращий спосіб проаналізувати астероїдний матеріал — зібрати чисті зразки безпосередньо з космосу. Поки що лише дві країни успішно зробили це: Японія з її місіями Hayabusa та Hayabusa 2 і Сполучені Штати з місією OSIRIS-REx. Остання привезла на Землю зразки астероїда Бенну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Astronomy.

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Загалом місія NASA привезла 121,6 грама матеріалу, що стало найбільшим зразком астероїда, коли-небудь доставленим на Землю. Тепер міжнародна дослідницька група під керівництвом доктора Деніела Главіна та доктора Джейсона Дворкіна з Центру космічних польотів імені Годдарда зробила революційне відкриття: у зразках Бенну виявлено аміак та багаті на азот органічні сполуки.

Їхні висновки, опубліковані вчора, 29 січня, додають ваги теорії про те, що астероїди могли сприяти зародженню життя на Землі. Зокрема, японські дослідники виявили всі п'ять азотистих основ — ключових молекул, необхідних для формування ДНК і РНК — всередині зразка астероїда, і це відкриття підкріплює ідею про те, що будівельні блоки життя могли зародитися в космосі, але не є стовідсотковим підтвердженням.



Зразок астероїда Бенну, доставлений OSIRIS-REx і проаналізований японськими вченими / Фото Ясухіро Оба

Зразки Бенну, отримані від NASA, були спеціально оброблені, щоб запобігти забрудненню земною атмосферою, але згодом з'ясувалося, що ці зусилля були майже марними. Зразок вагою 17,75 міліграма був проаналізований на наявність N-гетероциклів – органічних молекул з кільцевою структурою, що містять вуглець і азот — за допомогою мас-спектрометрії високої роздільної здатності в Університеті Кюсю. Аналіз показав, що концентрація N-гетероциклів у Бенну становить приблизно 5 наномолів на грам, що в 5-10 разів вище, ніж у зразках астероїда Рюгу. Окрім п'яти азотистих основ (аденіну, гуаніну, цитозину, тиміну та урацилу), необхідних для побудови ДНК і РНК, дослідники також виявили ксантин, гіпоксантин і нікотинову кислоту (вітамін В3).

У попередніх дослідженнях у зразках з астероїда Рюґу були виявлені урацил і нікотинова кислота, але інші чотири нуклеотиди були відсутні. Різниця у кількості та складності N-гетероциклів між Бенну та Рюґу може відображати відмінності у середовищі, в якому ці астероїди перебували у космосі,

– пояснюють автори статті.

Зразки з метеоритів Мерчісон та Оргуейл також були оброблені та проаналізовані раніше за ідентичних умов для порівняння. Дослідницька група помітила, що співвідношення пуринів (аденін і гуанін) до піримідинів (цитозин, тимін і урацил) було набагато нижчим у зразках Бенну порівняно зі зразками Мерчісона і Оргуейла. Існує кілька можливих причин цієї різниці. Вони можуть бути пов'язані з відмінностями в батьківських тілах, різними шляхами формування або ж тим, що "астероїд Бенну перебував у середовищі холодної молекулярної хмари, де утворення піримідинів є більш імовірним".

Ще одним важливим результатом цього дослідження є те, що, порівнюючи метеорити зі зразками Бенну, було створено еталон для повторного аналізу інших метеоритів у колекціях по всьому світу.