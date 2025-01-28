Що чекає на "Джеймса Вебба"

За словами астрономів, "Вебб" працює краще, ніж очікувалося, але зменшення фінансування телескопа може згубити це досягнення й поставити під загрозу швидкість і якість результатів місії. Дефіцит фінансування може знизити ефективність роботи вже восени 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceNews.

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За словами Тома Брауна, керівника офісу місії телескопа "Вебб" в Науковому інституті космічних телескопів, останній запит NASA щодо майбутнього бюджету телескопа призведе до скорочення операційного бюджету місії на 20%. Однак Браун каже, що телескоп стикається з дефіцитом навіть при нинішньому рівні фінансування, посилаючись на інфляцію на "малу гнучкість бюджету NASA". Він додав, що бюджет місії був встановлений ще у 2011 році й з того часу не мінявся, лишаючись на "ідеалістично низькому рівні".

Якщо бюджетні скорочення набудуть чинності, це вплине на всі аспекти діяльності. Запропоноване скорочення бюджету Вебба вплине на все — від подання заявок і експертної оцінки програм до планування й складання графіків спостережень, калібрування та аналізу даних, інформування громадськості тощо,

– каже Браун.

На його думку, ці скорочення "знизять ефективність обсерваторії та сповільнять реакцію на аномалії, таким чином зменшуючи кількість доступного часу для спостережень". Менше фінансування зменшить частоту і точність калібрування інструментів, підтримку режимів спостережень, пов'язаних з чотирма науковими інструментами, і навіть кількість режимів інструментів, доступних для науки, таким чином зменшуючи наукову продуктивність і вплив місії на науку.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявив, що хоче бачити наступним главою NASA Джареда Айзекмана, бізнесмена й астронавта, який досі не мав досвіду роботи в агентстві. Однак він поки що не сів у керівне крісло, тому незрозуміло, кому саме належить ідея про скорочення бюджету. Оточення Трампа ще до інавгурації говорило про необхідність скорочення витрат і новий президент навіть заснував для цього Міністерство ефективності, яким керуватиме Ілон Маск. Тому можна припустити, що саме суперечливий мільярдер вирішив відібрати у космічного агентства частину грошей. Це гарна теорія, враховуючи, що раніше він критикував NASA через те, що воно хоче полетіти спочатку на Місяць, а не відразу на Марс.

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" розпочав наукову діяльність у липні 2021 року. Він спостерігає за космосом в інфрачервоному та ближньому інфрачервоному діапазонах, що відрізняє його від 35-річного космічного телескопа Hubble, який робить знімки від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного діапазону хвиль. "Вебб" може знімати найдавніше світло, яке ми можемо виявити, що дозволяє бачити окремі зірки й галактики з раннього Всесвіту.

"Вебб" може спостерігати лише за одним об'єктом за раз, а часу для спостережень на телескопі не так багато. Браун розповів, що час на телескопі переповнений у співвідношенні 9:1 – це означає, що кількість учених, які хочуть використати телескоп, удев'ятеро перевищує кількість доступного часу.

Вкрай важливо, щоб NASA знайшло дієве рішення, інакше головна космічна місія десятиліття може втратити свою ефективність..