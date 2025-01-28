Что ждет "Джеймса Уэбба"

По словам астрономов, "Уэбб" работает лучше, чем ожидалось, но уменьшение финансирования телескопа может погубить это достижение и поставить под угрозу скорость и качество результатов миссии. Дефицит финансирования может снизить эффективность работы уже осенью 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceNews.

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По словам Тома Брауна, руководителя офиса миссии телескопа "Уэбб" в Научном институте космических телескопов, последний запрос NASA относительно будущего бюджета телескопа приведет к сокращению операционного бюджета миссии на 20%. Однако Браун говорит, что телескоп сталкивается с дефицитом даже при нынешнем уровне финансирования, ссылаясь на инфляцию на "малую гибкость бюджета NASA". Он добавил, что бюджет миссии был установлен еще в 2011 году и с тех пор не менялся, оставаясь на "идеалистически низком уровне".

Если бюджетные сокращения вступят в силу, это повлияет на все аспекты деятельности. Предложенное сокращение бюджета Уэбб повлияет на все — от подачи заявок и экспертной оценки программ до планирования и составления графиков наблюдений, калибровки и анализа данных, информирования общественности и т.д,

– говорит Браун.

По его мнению, эти сокращения "снизят эффективность обсерватории и замедлят реакцию на аномалии, таким образом уменьшая количество доступного времени для наблюдений". Меньше финансирования уменьшит частоту и точность калибровки инструментов, поддержку режимов наблюдений, связанных с четырьмя научными инструментами, и даже количество режимов инструментов, доступных для науки, таким образом уменьшая научную производительность и влияние миссии на науку.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что хочет видеть следующим главой NASA Джареда Айзекмана, бизнесмена и астронавта, который до сих пор не имел опыта работы в агентстве. Однако он пока не сел в руководящее кресло, поэтому непонятно, кому именно принадлежит идея о сокращении бюджета. Окружение Трампа еще до инаугурации говорило о необходимости сокращения расходов и новый президент даже основал для этого Министерство эффективности, которым будет руководить Илон Маск. Поэтому можно предположить, что именно противоречивый миллиардер решил отобрать у космического агентства часть денег. Это хорошая теория, учитывая, что ранее он критиковал NASA из-за того, что оно хочет полететь сначала на Луну, а не сразу на Марс.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" начал научную деятельность в июле 2021 года. Он наблюдает за космосом в инфракрасном и ближнем инфракрасном диапазонах, что отличает его от 35-летнего космического телескопа Hubble, который делает снимки от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного диапазона волн. "Уэбб" может снимать древнейший свет, который мы можем обнаружить, что позволяет видеть отдельные звезды и галактики из ранней Вселенной.

"Уэбб" может наблюдать только за одним объектом за раз, а времени для наблюдений на телескопе не так много. Браун рассказал, что время на телескопе переполнено в соотношении 9:1 – это означает, что количество ученых, которые хотят использовать телескоп, в девять раз превышает количество доступного времени.

Крайне важно, чтобы NASA нашло действенное решение, иначе главная космическая миссия десятилетия может потерять свою эффективность...