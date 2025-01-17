Ця місія, яка є частиною кампанії NASA Artemis, спрямована на випробування нових технологій на поверхні Місяця, включаючи методи буріння та пом’якшення пилу. Вона прокладе шлях для майбутніх пілотованих місій і тривалого перебування людини на супутнику. Успішна співпраця між NASA, Firefly і SpaceX знаменує важливу віху у встановленні стійкої присутності людини на Місяці, пише 24 Канал.

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Початок ери "Артеміди"

Запуск апарата Blue Ghost Mission 1 – це перший комерційний політ Firefly Aerospace на Місяць, здійснений для потреб NASA. Спусковий модуль стартував учора вранці на борту ракети SpaceX Falcon 9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді.

Місія має здійснити посадку на Місяць 2 березня, але перед цим ще деякий час проведе на орбіті Землі.



Спусковий апарат Blue Ghost компанії Firefly Aerospace – це надсучасний космічний корабель, який доставить корисні вантажі на поверхню Місяця / Рендер Firefly Aerospace

Опинившись у запланованій точці посадки, NASA випробує технологію буріння на Місяці, можливості збору зразків реголіту (місячних порід і ґрунту), можливості глобальної навігаційної супутникової системи, стійкі до радіації обчислення і методи зменшення впливу місячного пилу. Отримані можуть принести користь людям на Землі, надаючи уявлення про те, як космічна погода та інші космічні сили впливають на нашу рідну планету.

Ми засвоїли багато уроків в епоху "Аполлона", які лягли в основу технологічних і наукових демонстрацій на борту Blue Ghost Mission 1 – забезпечення безпеки і здоров'я наших майбутніх наукових приладів, космічних апаратів і, що найважливіше, наших астронавтів на поверхні Місяця. Я з нетерпінням чекаю на неймовірні наукові та технологічні дані, які Blue Ghost Mission 1 надасть найближчими днями,

– сказала Нікола Фокс, помічниця адміністратора Управління наукових місій штаб-квартири NASA у Вашингтоні.

Доставка такого зонда на Місяць допоможе людству краще зрозуміти планетарні процеси та еволюцію, шукати воду й інші ресурси, а також підтримає довгострокове, стале дослідження Місяця людиною в рамках підготовки до першої людської місії на Марс.

Ось 10 корисних вантажів, які NASA вклало на борт Blue Ghost:

Місячні прилади для швидкої підповерхневої теплової розвідки (LISTER) характеризуватимуть теплові потоки з надр Місяця, вимірюючи тепловий градієнт і провідність місячних надр. Буде проведено кілька вимірювань до кінцевої глибини близько 10 футів (3 метри) за допомогою технології пневматичного буріння зі спеціальним голчастим інструментом для вимірювання теплового потоку на кінчику голки. Інструмент розробив Техаський технологічний університет.

характеризуватимуть теплові потоки з надр Місяця, вимірюючи тепловий градієнт і провідність місячних надр. Буде проведено кілька вимірювань до кінцевої глибини близько 10 футів (3 метри) за допомогою технології пневматичного буріння зі спеціальним голчастим інструментом для вимірювання теплового потоку на кінчику голки. Інструмент розробив Техаський технологічний університет. Lunar PlanetVac (LPV) призначений для збору зразків реголіту з поверхні Місяця за допомогою струменя стисненого газу, який заштовхує реголіт у камеру для збору та аналізу різними приладами. Додаткові прилади потім передаватимуть результати на Землю. Інструмент створила компанія Honeybee Robotics.

призначений для збору зразків реголіту з поверхні Місяця за допомогою струменя стисненого газу, який заштовхує реголіт у камеру для збору та аналізу різними приладами. Додаткові прилади потім передаватимуть результати на Землю. Інструмент створила компанія Honeybee Robotics. Місячний ретрорефлектор наступного покоління (NGLR) слугує мішенню для лазерів на Землі для точного вимірювання відстані між Землею і Місяцем. Ретрорефлектор, який полетить у цій місії, може також збирати дані для розуміння різних аспектів місячних надр і вирішення фундаментальних питань фізики. Інструмент розробив Університет Меріленда.

слугує мішенню для лазерів на Землі для точного вимірювання відстані між Землею і Місяцем. Ретрорефлектор, який полетить у цій місії, може також збирати дані для розуміння різних аспектів місячних надр і вирішення фундаментальних питань фізики. Інструмент розробив Університет Меріленда. Regolith Adherence Characterization (RAC) визначить, як місячний реголіт прилипає до різних матеріалів, що піддаються впливу місячного середовища протягом місячного дня. Інструмент RAC вимірюватиме швидкість накопичення місячного реголіту на поверхнях різних матеріалів, включаючи сонячні батареї, оптичні системи, покриття й датчики, за допомогою візуалізації, щоб визначити їхню здатність відштовхувати або вбирати місячний пил. Отримані дані дозволять тестувати, вдосконалювати та захищати космічні апарати, скафандри та середовище проживання від абразивного реголіту, який може зашкодити майбутнім колоністам. Aegis Aerospace створила цей прилад.

визначить, як місячний реголіт прилипає до різних матеріалів, що піддаються впливу місячного середовища протягом місячного дня. Інструмент RAC вимірюватиме швидкість накопичення місячного реголіту на поверхнях різних матеріалів, включаючи сонячні батареї, оптичні системи, покриття й датчики, за допомогою візуалізації, щоб визначити їхню здатність відштовхувати або вбирати місячний пил. Отримані дані дозволять тестувати, вдосконалювати та захищати космічні апарати, скафандри та середовище проживання від абразивного реголіту, який може зашкодити майбутнім колоністам. Aegis Aerospace створила цей прилад. Radiation Tolerant Computer (RadPC) продемонструє комп'ютер, здатний відновлюватися після збоїв, викликаних іонізуючою радіацією. Кілька прототипів RadPC були протестовані на борту Міжнародної космічної станції та навколоземних штучних супутників, але тепер буде продемонстрована здатність комп'ютера протистояти космічній радіації при проходженні через радіаційні пояси Землі, під час польоту на Місяць і на місячній поверхні. Університет штату Монтана розробляв цей інструмент.

продемонструє комп'ютер, здатний відновлюватися після збоїв, викликаних іонізуючою радіацією. Кілька прототипів RadPC були протестовані на борту Міжнародної космічної станції та навколоземних штучних супутників, але тепер буде продемонстрована здатність комп'ютера протистояти космічній радіації при проходженні через радіаційні пояси Землі, під час польоту на Місяць і на місячній поверхні. Університет штату Монтана розробляв цей інструмент. Електродинамічний пиловий екран (EDS) – це активна технологія боротьби з пилом, яка використовує електричні поля для переміщення й запобігання накопиченню небезпечного місячного пилу на поверхнях. Технологія EDS призначена для підняття, транспортування та видалення частинок з поверхонь без рухомих частин, таких як двірники у машині чи щітки. Численні випробування продемонструють можливість самоочищення поверхонь і теплових радіаторів на Місяці. Космічний центр NASA імені Кеннеді розробив цей інструмент.

– це активна технологія боротьби з пилом, яка використовує електричні поля для переміщення й запобігання накопиченню небезпечного місячного пилу на поверхнях. Технологія EDS призначена для підняття, транспортування та видалення частинок з поверхонь без рухомих частин, таких як двірники у машині чи щітки. Численні випробування продемонструють можливість самоочищення поверхонь і теплових радіаторів на Місяці. Космічний центр NASA імені Кеннеді розробив цей інструмент. Геліосферний рентгенівський сканер Lunar Environment (LEXI) зробить серію рентгенівських знімків для вивчення взаємодії сонячного вітру та магнітного поля Землі, що спричиняє геомагнітні бурі. Цей інструмент, розміщений і працюючий на поверхні Місяця, надасть перші глобальні зображення, що показують край магнітного поля Землі, для критично важливого розуміння того, як космічна погода та інші космічні сили, що оточують нашу планету, впливають на неї. Провідні організації, що стоять за цим інструментом: Центр космічних польотів імені Годдарда NASA, Бостонський університет та Університет Джона Гопкінса.

зробить серію рентгенівських знімків для вивчення взаємодії сонячного вітру та магнітного поля Землі, що спричиняє геомагнітні бурі. Цей інструмент, розміщений і працюючий на поверхні Місяця, надасть перші глобальні зображення, що показують край магнітного поля Землі, для критично важливого розуміння того, як космічна погода та інші космічні сили, що оточують нашу планету, впливають на неї. Провідні організації, що стоять за цим інструментом: Центр космічних польотів імені Годдарда NASA, Бостонський університет та Університет Джона Гопкінса. Місячний магнітотелуричний зонд (LMS) охарактеризує структуру і склад мантії Місяця шляхом вимірювання електричних і магнітних полів. Це дослідження допоможе визначити температурну структуру Місяця і теплову еволюцію, щоб зрозуміти, як Місяць охолоджувався та хімічно диференціювався з моменту свого утворення. Інструмент створив Південно-Західний науково-дослідний інститут у США.

охарактеризує структуру і склад мантії Місяця шляхом вимірювання електричних і магнітних полів. Це дослідження допоможе визначити температурну структуру Місяця і теплову еволюцію, щоб зрозуміти, як Місяць охолоджувався та хімічно диференціювався з моменту свого утворення. Інструмент створив Південно-Західний науково-дослідний інститут у США. Експеримент Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE) продемонструє можливість отримання та відстеження сигналів від супутників Глобальної навігаційної супутникової системи, зокрема GPS та Galileo, під час польоту до Місяця, на місячній орбіті та на поверхні супутника. У разі успіху LuGRE стане першопрохідцем для майбутніх місячних космічних апаратів, який використовуватиме існуючі наземні навігаційні сузір'я для автономної і точної оцінки свого положення, швидкості й часу. Провідні організації: Центр космічних польотів імені Годдарда NASA, Італійське космічне агентство.

продемонструє можливість отримання та відстеження сигналів від супутників Глобальної навігаційної супутникової системи, зокрема GPS та Galileo, під час польоту до Місяця, на місячній орбіті та на поверхні супутника. У разі успіху LuGRE стане першопрохідцем для майбутніх місячних космічних апаратів, який використовуватиме існуючі наземні навігаційні сузір'я для автономної і точної оцінки свого положення, швидкості й часу. Провідні організації: Центр космічних польотів імені Годдарда NASA, Італійське космічне агентство. Стереокамера для вивчення місячного шлейфу і поверхні (SCALPSS) використовуватиме фотограмметрію стереозображень, щоб зафіксувати вплив ракетного шлейфу на місячний реголіт під час спуску посадкового апарата на поверхню Місяця. Стереозображення з високою роздільною здатністю допоможуть створити моделі для прогнозування ерозії місячного реголіту, що є важливим завданням, оскільки більші й важчі корисні вантажі доставлятимуться на Місяць у безпосередній близькості один від одного. Цей же інструмент також був доставлений під час першого польоту Intuitive Machine за програмою CLPS. Інструмент розробив дослідницький центр NASA в Ленглі.

Це найбільша доставка науково-технічних приладів NASA на сьогодні. Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly має приземлитися біля Mons Latreille, вулканічної споруди в Mare Crisium, басейні шириною понад 480 кілометрів, розташованому в північно-східній частині Місяця.