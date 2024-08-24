Aston Martin шукає свій перший автомобіль, створений у 1915 році: для чого він компанії

Aston Martin Heritage Trust, благодійна організація, створена для збереження історії компанії Aston Martin і нагляду за її музеєм, розшукує перший автомобіль, побудований автовиробником.

Деталі

Компанія Aston Martin була заснована в 1913 році підприємцями і завзятими фанатами перегонів Робертом Бемфордом і Лайонелом Мартіном. Спочатку вона називалась Bamford & Martin.

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Вони вже працювали разом, продаючи автомобілі британського бренду Singer, але в 1913 році заснували власну компанію і почали працювати над створенням спортивного автомобіля високого класу, щоб кинути виклик автомобілям, подібним до тих, що пропонувала на той час компанія Bugatti.

Виробництво першого автомобіля почалось у 1914 році, але перенеслося на 1915 рік через початок Першої світової війни. Попри труднощі, включаючи участь Бемфорда у війні, автомобіль був завершений і нарешті зареєстрований 16 березня 1915 року.

Він не мав назви, але незабаром за ним закріпилося прізвисько Coal Scuttle через грубий дизайн, який нагадував звичайний побутовий предмет того часу, що використовувався для перевезення вугілля.

Оскільки компанія Bamford & Martin будувала все більше автомобілів, згодом вона стала називати цей автомобіль шасі номер один (або просто A1). Найстаріший Aston Martin, про місцезнаходження якого відомо, – це шасі номер три (або A3), яке було побудоване в 1921 році й викуплене Aston Martin Heritage Trust в 2002 році.

Після війни Бемфорд вирішив відійти від справ у Bamford & Martin і передав свій пакет акцій дружині Мартіна, Кейт Мартін. Компанія все ще мала в своєму арсеналі Coal Scuttle, який використовувала для рекламних заходів, але у 1924 році вона продала машину. Невдовзі після цього перша автівка компанії зникла з радарів. Аж дотепер про неї нічого не чути.



Кейт Мартін за кермом Coal Scuttle 1915 року / Фото Aston Martin

Наступного року компанія зіткнулася з фінансовими труднощами, а тому була продана новим власникам, які перейменували її на Aston Martin. Частину "Aston" в назві було взято від Астон Клінтон, де автомобілі компанії регулярно брали участь у змаганнях.

Фонд спадщини Aston Martin звернувся до всіх, хто хоч щось знає про існування Coal Scuttle або про те, що з ним могло статися. Компанія закликає вийти на зв'язок. Цілком імовірно, що зараз Coal Scuttle перебуває у руках якогось колекціонера, який не афішує наявність машини в нього. Хоча є також і великі шанси, що автомобіль був повністю втрачений.

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