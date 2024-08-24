Детали

Компания Aston Martin была основана в 1913 году предпринимателями и заядлыми фанатами гонок Робертом Бемфордом и Лайонелом Мартином. Сначала она называлась Bamford & Martin.

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Они уже работали вместе, продавая автомобили британского бренда Singer, но в 1913 году основали собственную компанию и начали работать над созданием спортивного автомобиля высокого класса, чтобы бросить вызов автомобилям, подобным тем, что предлагала в то время компания Bugatti.

Производство первого автомобиля началось в 1914 году, но перенеслось на 1915 год из-за начала Первой мировой войны. Несмотря на трудности, включая участие Бемфорда в войне, автомобиль был завершен и наконец зарегистрирован 16 марта 1915 года.

Он не имел названия, но вскоре за ним закрепилось прозвище Coal Scuttle из-за грубого дизайна, который напоминал обычный бытовой предмет того времени, использовавшийся для перевозки угля.

Поскольку компания Bamford & Martin строила все больше автомобилей, впоследствии она стала называть этот автомобиль шасси номер один (или просто A1). Самый старый Aston Martin, о местонахождении которого известно, – это шасси номер три (или A3), которое было построено в 1921 году и выкуплено Aston Martin Heritage Trust в 2002 году.

После войны Бемфорд решил отойти от дел в Bamford & Martin и передал свой пакет акций жене Мартина, Кейт Мартин. Компания все еще имела в своем арсенале Coal Scuttle, который использовала для рекламных мероприятий, но в 1924 году она продала машину. Вскоре после этого первая машина компании исчезла с радаров. До сих пор о ней ничего не слышно.



Кейт Мартин за рулем Coal Scuttle 1915 года / Фото Aston Martin

В следующем году компания столкнулась с финансовыми трудностями, а потому была продана новым владельцам, которые переименовали ее в Aston Martin. Часть "Aston" в названии была взята от Астон Клинтон, где автомобили компании регулярно участвовали в соревнованиях.

Фонд наследия Aston Martin обратился ко всем, кто хоть что-то знает о существовании Coal Scuttle или о том, что с ним могло произойти. Компания призывает выйти на связь. Вполне вероятно, что сейчас Coal Scuttle находится в руках какого-то коллекционера, который не афиширует наличие машины у него. Хотя есть также и большие шансы, что автомобиль был полностью потерян.

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