Кто победил

Лидером, получившим самую престижную награду в сфере классических автомобилей Best of Show стал Bugatti Type 59 Sports 1934 года выпуска. Его конкурентами были купе Talbot-Lago T26 Grand Sport Saoutchik Fastback Coupé 1948 года, Packard 1108 Twelve LeBaron Sport Phaeton 1934 года и концепт Lancia Stratos HF Zero 1970 года.

С 2001 года на Pebble существуют классы для таких неотреставрированных автомобилей, причем классы сохранности теперь разделены на довоенные и послевоенные категории. С победой Bugatti мы наконец начинаем видеть, что конкурс эволюционирует от гиперреставрированных довоенных автомобилей, которые всегда были в центре внимания. Этот Type 59 тоже довоенный, но это совсем не тот автомобиль, который мы привыкли видеть победителем.

В свое время Bugatti построила всего пять моделей Type 59. Основатель компании Этторе Бугатти продал четыре из них, а эту оставил себе после того, как она выиграла Гран-при Бельгии 1934 года и заняла третье место в Монако. Он снял нагнетатель с рядного 8-цилиндрового двигателя и установил на Type 59 новый двухместный спортивный кузов и мотоциклетные крылья, после чего он был зарегистрирован как Type 57 и выиграл ряд гонок в 1937 году.

Затем автомобиль приобрел король Бельгии Леопольд III и перекрасил его в черный цвет с желтой бельгийской полосой, который он сохранил и сегодня.

В 2020 году Gooding & Co продала этот Type 59 за чуть более чем 12 миллионов долларов.



Bugatti Type 59 Sports 1934 года выпуска / Фото Daniel Golson/Jalopnik

Type 59 опередил 214 автомобилей из 16 стран, но это не единственная награда, которую он привез домой. Он также занял первое место в классе довоенной сохранности и получил награду Центра автомобильных исследований в Стэнфорде (CARS) за автомобильные инновации. По количеству побед в конкурсе Best of Show Bugatti сравнялся с Mercedes-Benz – по десять побед у каждого.

Я очень рад за машину, очень рад за Bugatti. Этот автомобиль невероятный. За ним столько истории — один из самых успешных Bugatti за все времена, и победа на нем много значит для меня. Впервые побеждает швейцарец, впервые побеждает европеец, впервые побеждает сохранение [а не реставрация]. Важно, что консервация также получает признание, потому что автомобиль может быть оригинальным только один раз. И она так хорошо ездит,

– говорит Фриц Буркард, нынешний владелец машины.



Bugatti Type 59 Sports 1934 года выпуска / Фото Daniel Golson/Jalopnik



Bugatti Type 59 Sports 1934 года выпуска / Фото Daniel Golson/Jalopnik



Bugatti Type 59 Sports 1934 года выпуска / Фото Daniel Golson/Jalopnik

