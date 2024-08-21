Хто переміг
Лідером, який отримав найпрестижнішу нагороду у сфері класичних автомобілів Best of Show став Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску. Його конкурентами були купе Talbot-Lago T26 Grand Sport Saoutchik Fastback Coupé 1948 року, Packard 1108 Twelve LeBaron Sport Phaeton 1934 року і концепт Lancia Stratos HF Zero 1970 року.
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З 2001 року на Pebble існують класи для таких невідреставрованих автомобілів, причому класи збереження тепер розділені на довоєнні та післявоєнні категорії. З перемогою Bugatti ми нарешті починаємо бачити, що конкурс еволюціонує від гіперреставрованих довоєнних автомобілів, які завжди були в центрі уваги. Цей Type 59 теж довоєнний, але це зовсім не той автомобіль, який ми звикли бачити переможцем.
- Свого часу Bugatti побудувала всього п'ять моделей Type 59. Засновник компанії Етторе Бугатті продав чотири з них, а цю залишив собі після того, як вона виграла Гран-прі Бельгії 1934 року й посіла третє місце в Монако. Він зняв нагнітач з рядного 8-циліндрового двигуна і встановив на Type 59 новий двомісний спортивний кузов і мотоциклетні крила, після чого він був зареєстрований як Type 57 і виграв низку перегонів у 1937 році.
- Потім автомобіль придбав король Бельгії Леопольд III і перефарбував його в чорний колір з жовтою бельгійською смугою, який він зберіг і сьогодні.
- У 2020 році Gooding & Co продала цей Type 59 за трохи більше ніж 12 мільйонів доларів.
Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску / Фото Daniel Golson/Jalopnik
Type 59 випередив 214 автомобілів з 16 країн, але це не єдина нагорода, яку він привіз додому. Він також посів перше місце в класі довоєнної збереженості й отримав нагороду Центру автомобільних досліджень у Стенфорді (CARS) за автомобільні інновації. За кількістю перемог у конкурсі Best of Show Bugatti зрівнявся з Mercedes-Benz – по десять перемог у кожного.
Я дуже радий за машину, дуже радий за Bugatti. Цей автомобіль неймовірний. За ним стільки історії — один з найуспішніших Bugatti за всі часи, і перемога на ньому багато значить для мене. Вперше перемагає швейцарець, вперше перемагає європеєць, вперше перемагає збереження [а не реставрація]. Важливо, що консервація також отримує визнання, тому що автомобіль може бути оригінальним лише один раз. І вона так гарно їздить,
– каже Фріц Буркард, нинішній власник машини.
Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску / Фото Daniel Golson/Jalopnik
Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску / Фото Daniel Golson/Jalopnik
Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску / Фото Daniel Golson/Jalopnik
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