Астронавтка NASA сфотографувала рідкісну спрайтову блискавку: вчені досі погано вивчили це явище

Астронавтка NASA Ніколь Айерс, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції, зафіксувала рідкісне атмосферне явище – спрайтову блискавку. Це явище досі погано вивчене.

Вчені понад 30 років намагаються дізнатися більше про це явище. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Science.

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Астронавтка NASA сфотографувала спрайтову блискавку

Знімок було зроблено в момент, коли МКС пролітала над Північною Америкою на висоті приблизно 400 кілометрів.

"Просто. Вау. Коли ми пролітали над Мексикою та США цього ранку, я впіймала цей спрайт", – написала Айерс у соцмережах.

Це світлове явище досі погано вивчене попри те, що вчені вже понад 30 років намагаються дізнатися про нього більше.

Миттєві світлові явища (Transient Luminous Events) – це яскраві, короткочасні електричні спалахи в атмосфері, які зазвичай виникають над сильними грозовими хмарами. Найвідомішими серед них є спрайти – червонуваті блискавки, що спалахують на висоті близько 80 кілометрів.

Інколи ці блискавки називають медузами через характерну форму, що погодить на медуз зі світловими щупальцями. Колір таких явищ, як пояснюють у NASA, спричинений взаємодією електричних розрядів з азотом у верхній атмосфері.

Міжнародна космічна станція дає астронавтам унікальні можливості для візуального спостереження надзвичайно рідкісних атмосферних феноменів.

Ми маємо чудовий вид над хмарами, тому вчені можуть використовувати ці знімки, щоб краще зрозуміти формування, характеристики та зв’язок між миттєвими світловими явищами та грозами,

– написала Ніколь Айерс.

Перше достовірне фото спрайтів було зроблено у 1989 році. Подібні структури також фіксувалися в атмосфері Юпітера. Дослідники не виключають, що аналогічні явища можуть виникати й на інших планетах, зокрема Сатурні та Венері.