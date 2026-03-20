У космосі виявили загадковий сигнал походження якого не можуть пояснити

Астрономи зафіксували незвичний радіосигнал із космосу, який повторюється раз на 36 хвилин. Джерело випромінювання поводиться нетипово й не має видимого аналога, тому вчені припускають, що це може бути рідкісна подвійна зоряна система або навіть новий тип космічного об'єкта.

Австралійські дослідники, які працюють із радіотелескопом Australian SKA Pathfinder (ASKAP), повідомили про відкриття незвичайного транзитного радіоджерела з довгим періодом активності, повідомляє Daily Galaxy.

Виявлений об'єкт, названий ASKAP J1424, може змінити уявлення про поведінку зоряних систем із потужними магнітними полями.

Відкриття було зроблено в межах масштабного наукового проєкту Evolutionary Map of the Universe (EMU). Ця програма використовує широке поле огляду телескопа ASKAP для великих радіооглядів неба. Завдяки високій частоті спостережень і тривалим сеансам дослідники можуть знаходити транзитні радіоджерела – короткочасні сигнали, які раніше було складно зафіксувати з такою деталізацією.

Результати спостережень оприлюднили на сервері попередніх наукових публікацій arXiv.

Що науковцям відомо про дивний сигнал?

ASKAP J1424 належить до так званих довгоперіодичних радіотранзієнтів – об'єктів із тривалими циклами обертання та інтенсивними магнітними полями. За словами науковців, сигнал виявили під час спеціального пошуку кругової поляризації в рамках десятигодинного спостереження, проведеного 9 січня 2025 року.

Найбільше здивування викликали властивості сигналу. Період імпульсу становить приблизно 36 хвилин (2147,27 секунди), а сама форма випромінювання залишалася надзвичайно стабільною протягом восьми днів поспіль.

Така сталість є рідкістю серед відомих довгоперіодичних транзієнтів. Крім того, випромінювання було повністю поляризованим – протягом імпульсу воно змінювалося від еліптичної до повністю лінійної поляризації. Подібна поведінка може свідчити про існування раніше невідомого типу зоряних об'єктів.

Звідки взявся цей сигнал?

Попри ретельні пошуки, астрономам не вдалося знайти оптичний або інфрачервоний аналог цього джерела. Відсутність додаткових сигналів ускладнює визначення природи ASKAP J1424. Однією з робочих гіпотез є подвійна система з білим карликом.

У таких системах активність може бути спричинена взаємодією магнітного поля карлика з магнітним вітром зорі-компаньйона.

І хоч наразі походження сигналу невідоме – дослідники наголошують на подальших пошуках та вивченні отриманих даних. Зокрема, у межах другої фази галактичного огляду Variables And Slow Transients (VAST) планують з'ясувати, чи має джерело періодичну активність, чи його сигнал був спричинений разовою або випадковою подією – наприклад, акрецією плазми від сусідньої зорі.

Майбутні спостереження можуть суттєво розширити знання про екстремальні зоряні системи з сильними магнітними полями. Якщо ASKAP J1424 виявиться представником нового класу космічних об’єктів, це відкриття здатне вплинути на сучасні теорії про еволюцію та поведінку зоряних систем.