Новий планшет Asus може стати конкурентом iPad Pro – що відомо

У мережі з’явилися деталі нового планшета Asus, який може скласти конкуренцію iPad Pro. Витік розкрив дизайн, характеристики дисплея та деякі особливості майбутнього пристрою.

Новий Asus Pad отримає сучасний дизайн із тонкими рівномірними рамками навколо екрана. Корпус буде металевим із трохи заокругленими гранями, що має зробити пристрій зручнішим у використанні. Задня панель залишиться пласкою, а в куті розмістять компактний блок камери з одним модулем і спалахом. Про це пише Digital Trends.

Дивіться також "Чорна п’ятниця" з ASUS: ігрові ноутбуки зі знижками, які не можна пропустити

Чим Asus планує конкурувати з iPad Pro?

Головний акцент зроблено на дисплеї. Очікується, що планшет оснастять 12,2-дюймовим OLED-екраном із подвійною структурою та частотою оновлення 144 Гц. Також заявлена підтримка Dolby Vision, а в парі зі стереодинаміками та Dolby Atmos пристрій позиціонують як рішення для мультимедіа.

Поки що неясно, чи використовується тут технологія, аналогічна Tandem OLED від Apple, яка застосовується в нових iPad Pro. Якщо так, це може забезпечити вищу яскравість і кращу видимість на сонці.

Щодо габаритів, планшет має товщину лише 6,5 мм і важить близько 523 грамів, що робить його доволі легким для такого розміру. За автономність відповідатиме акумулятор на 9000 мА·г. Підтримка швидкої зарядки підтверджена, однак її потужність поки не розкривається.

Як пише Androidheadline, серед аксесуарів очікується фірмовий чохол із прозорого пластику. Він матиме складану конструкцію у стилі орігамі, яка дозволяє встановлювати планшет під різними кутами для роботи або перегляду контенту.

Дата презентації поки не оголошена, але з огляду на обсяг витоків офіційний анонс може відбутися вже найближчим часом.