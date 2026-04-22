Новый Asus Pad получит современный дизайн с тонкими равномерными рамками вокруг экрана. Корпус будет металлическим с немного закругленными гранями, что должно сделать устройство более удобным в использовании. Задняя панель останется плоской, а в углу разместят компактный блок камеры с одним модулем и вспышкой. Об этом пишет Digital Trends.

Чем Asus планирует конкурировать с iPad Pro?

Главный акцент сделан на дисплее. Ожидается, что планшет оснастят 12,2-дюймовым OLED-экраном с двойной структурой и частотой обновления 144 Гц. Также заявлена поддержка Dolby Vision, а в паре со стереодинамиками и Dolby Atmos устройство позиционируют как решение для мультимедиа.

Пока неясно, используется ли здесь технология, аналогичная Tandem OLED от Apple, которая применяется в новых iPad Pro. Если да, это может обеспечить более высокую яркость и лучшую видимость на солнце.

Относительно габаритов, планшет имеет толщину всего 6,5 мм и весит около 5 мм 523 граммов, что делает его довольно легким для такого размера. За автономность будет отвечать аккумулятор на 9000 мА-ч. Поддержка быстрой зарядки подтверждена, однако ее мощность пока не раскрывается.

Как пишет Androidheadline, среди аксессуаров ожидается фирменный чехол из прозрачного пластика. Он будет иметь складную конструкцию в стиле оригами, которая позволяет устанавливать планшет под разными углами для работы или просмотра контента.

Дата презентации пока не объявлена, но учитывая объем утечек официальный анонс может состояться уже в ближайшее время.