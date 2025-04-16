Atomic представила клавіатуру в стилі серіалу "Поділ" і вона без клавіші Escape
- Atomic Keyboards випустила обмежену серію клавіатур MDR Dasher, натхненних серіалом Severance ("Поділ"), без клавіш Escape, Control та Option.
- Клавіатура має 73 клавіші, вбудований трекбол, оснащена портом USB-C і сумісна з Windows, macOS та Linux.
- Прототипом стала термінальна клавіатура Data General 6053 Dasher, випущена у 1977 році, стилізована під ретро-техніку серіалу.
Компанія Atomic Keyboards випустила обмежену серію клавіатур MDR Dasher, натхненних атмосферою культового серіалу Severance ("Поділ")
Новинка відтворює дизайн пристрою з відділу макроданих вигаданої корпорації Lumon Industries і, як і в трилері, не має клавіш Escape, Control та Option, розповідає 24 Канал.
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Клавіатура відразу привертає увагу завдяки компактному розміщенню клавіш і вбудованому трекболу з правого боку. Попри ретро-стиль, пристрій оснащено сучасними функціями, зокрема портом USB-C та передбачуваною сумісністю з Windows, macOS і Linux.
Пристрій поєднує зручність для сучасного користувача із духом нішевого, архаїчного дизайну.
Клавіатура MDR Dasher / Фото Atomic Keyboards
Прототипом MDR Dasher стала термінальна клавіатура Data General 6053 Dasher, випущена ще у 1977 році. У серіалі Severance її стилізували під ретро-техніку, що символізувала строгість і монолітність корпоративної культури.
Стилізоване робоче місце натхненне серіалом "Поділ" / Фото Atomic Keyboards
Тепер цей образ втілений у реальному робочому пристрої: клавіатура має 73 клавіші в компактному форматі з 70 активними, трекбол і блок навігаційних кнопок.
У компанії Atomic Keyboards зазначають, що MDR Dasher – це "справжня данина атмосфері серіалу та філософії засновника Lumon Кіра Іґана".
Пристрій уже зацікавив шанувальників серіалу та колекціонерів ретро-гаджетів. Точних даних щодо ціни та кількості екземплярів наразі немає. Водночас на сайті виробника вказано перекреслену ціну 400 доларів, що може натякати на орієнтовну вартість клавіатури.Нагадаємо, що Apple опублікувала на своєму сайті сторінку з комп'ютером Lumon Terminal Pro з серіалу "Розрив", який не можна придбати.