Atomic представила клавіатуру в стилі серіалу "Поділ" і вона без клавіші Escape

Компанія Atomic Keyboards випустила обмежену серію клавіатур MDR Dasher, натхненних атмосферою культового серіалу Severance ("Поділ")

Новинка відтворює дизайн пристрою з відділу макроданих вигаданої корпорації Lumon Industries і, як і в трилері, не має клавіш Escape, Control та Option, розповідає 24 Канал.

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Клавіатура відразу привертає увагу завдяки компактному розміщенню клавіш і вбудованому трекболу з правого боку. Попри ретро-стиль, пристрій оснащено сучасними функціями, зокрема портом USB-C та передбачуваною сумісністю з Windows, macOS і Linux.

Пристрій поєднує зручність для сучасного користувача із духом нішевого, архаїчного дизайну.



Клавіатура MDR Dasher / Фото Atomic Keyboards

Прототипом MDR Dasher стала термінальна клавіатура Data General 6053 Dasher, випущена ще у 1977 році. У серіалі Severance її стилізували під ретро-техніку, що символізувала строгість і монолітність корпоративної культури.



Стилізоване робоче місце натхненне серіалом "Поділ" / Фото Atomic Keyboards

Тепер цей образ втілений у реальному робочому пристрої: клавіатура має 73 клавіші в компактному форматі з 70 активними, трекбол і блок навігаційних кнопок.

У компанії Atomic Keyboards зазначають, що MDR Dasher – це "справжня данина атмосфері серіалу та філософії засновника Lumon Кіра Іґана".

Пристрій уже зацікавив шанувальників серіалу та колекціонерів ретро-гаджетів. Точних даних щодо ціни та кількості екземплярів наразі немає. Водночас на сайті виробника вказано перекреслену ціну 400 доларів, що може натякати на орієнтовну вартість клавіатури.