Новинка відтворює дизайн пристрою з відділу макроданих вигаданої корпорації Lumon Industries і, як і в трилері, не має клавіш Escape, Control та Option, розповідає 24 Канал.

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Клавіатура відразу привертає увагу завдяки компактному розміщенню клавіш і вбудованому трекболу з правого боку. Попри ретро-стиль, пристрій оснащено сучасними функціями, зокрема портом USB-C та передбачуваною сумісністю з Windows, macOS і Linux.

Пристрій поєднує зручність для сучасного користувача із духом нішевого, архаїчного дизайну.



Клавіатура MDR Dasher / Фото Atomic Keyboards

Прототипом MDR Dasher стала термінальна клавіатура Data General 6053 Dasher, випущена ще у 1977 році. У серіалі Severance її стилізували під ретро-техніку, що символізувала строгість і монолітність корпоративної культури.



Стилізоване робоче місце натхненне серіалом "Поділ" / Фото Atomic Keyboards

Тепер цей образ втілений у реальному робочому пристрої: клавіатура має 73 клавіші в компактному форматі з 70 активними, трекбол і блок навігаційних кнопок.

У компанії Atomic Keyboards зазначають, що MDR Dasher – це "справжня данина атмосфері серіалу та філософії засновника Lumon Кіра Іґана".

Пристрій уже зацікавив шанувальників серіалу та колекціонерів ретро-гаджетів. Точних даних щодо ціни та кількості екземплярів наразі немає. Водночас на сайті виробника вказано перекреслену ціну 400 доларів, що може натякати на орієнтовну вартість клавіатури.

Нагадаємо, що Apple опублікувала на своєму сайті сторінку з комп'ютером Lumon Terminal Pro з серіалу "Розрив", який не можна придбати.