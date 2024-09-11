Виробники хочуть здешевити електромобілі, щоб нарешті більше людей могли їх собі дозволити

Автомобільні компанії випробують нову стратегію створення електромобілів, щоб ті не були такими дорогими. Середньостатистичний споживач усе ще не може дозволити собі електрокар, хоча на ринку вони вже багато років. Це гальмує поширення електричних машин і, відповідно, досягнення екологічних цілей людства.

Яка ситуація на ринку

Не секрет, що електричні машини коштують дорожче, ніж бензинові. Середня ціна у США сьогодні перевищує 48 000 доларів, а деякі екземпляри коштують понад 100 000 доларів, як Cybertruck.

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Але тепер, налагодивши виробництво "люксових" машин, виробники хочуть заробити й на ринку, який шукає дешевші повністю електричні транспортні засоби. Tesla, Rivian, Lucid і VinFast планують виводити відповідні пропозиції, поки все більше людей відштовхують дорогі електромобілі, пишуть джерела.

Вже зараз усі ці автовиробники складають плани, як заманити покупців на свої дешевші ринки, щоб вони придбали один з їхніх автомобілів, а не китайський.

Що планують компанії

Лідер сегмента Tesla обіцяє наступного року випустити доступні моделі, використовуючи оновлену версію своєї платформи компактних автомобілів, яка лежить в основі кросовера Model Y і седана Model 3, хоча компанія не надала багато подробиць.

Модельний ряд Tesla швидко старіє, що призвело до падіння продажів у США в першій половині року. З п'яти моделей Tesla лише пікап Cybertruck є новим. Model Y, Model 3, седан Model S і кросовер Model X усе ще перебувають у першому поколінні. Tesla також планує створити спеціальне роботаксі, яке зможе їздити без участі людини.

Чесно кажучи, Tesla, мабуть, найскладніший автовиробник, щодо якого аналітики намагаються робити прогнози. Причина тому – непередбачуваність генерального директора Ілона Маска. Всі ці плани можуть померти в будь-яку мить, оскільки більшість його обіцянок, як правило, не справджуються.

Так чи інакше, це не єдина компанія. Rivian і Lucid, щоб вивести на ринок дешевші моделі, теж запланували деякі кроки:

Rivian Automotive уже представила свої більш доступні моделі – середньорозмірний кросовер R2, який з'явиться у 2026 році, та хетчбек R3, який надійде пізніше в цьому ж десятилітті. Очікується, що ціна на R2 стартуватиме приблизно від 45 000 доларів , а на R3 буде ще нижчою, повідомили в Rivian.

уже представила свої більш доступні моделі – середньорозмірний кросовер R2, який з'явиться у 2026 році, та хетчбек R3, який надійде пізніше в цьому ж десятилітті. Очікується, що ціна на R2 стартуватиме приблизно від , а на R3 буде ще нижчою, повідомили в Rivian. Lucid Motors уже цього року запускає свій другий автомобіль, великий дорогий кросовер Gravity, зі стартовою ціною близько 80 000 доларів. Але компанія також планує випустити більш доступні автомобілі у 2026 році на середньорозмірній платформі за ціною близько 48 000 доларів.

Нарешті, залишаються VinFast і Scout, які є відносно новими компаніями на ринку.

В'єтнамський автовиробник VinFast планує імпортувати кілька моделей на американський ринок, які приєднаються до поки що єдиної моделі, яка там продається, дворядного кросовера VF 8. У VinFast також кажуть, що наступного року з'являться доступні за ціною кросовери.

планує імпортувати кілька моделей на американський ринок, які приєднаються до поки що єдиної моделі, яка там продається, дворядного кросовера VF 8. У VinFast також кажуть, що наступного року з'являться доступні за ціною кросовери. Стартап Scout Motors, підтримуваний Volkswagen Group, стане одним з найновіших учасників ринку електромобілів. Першими автомобілями Scout будуть позашляховик і пікап. Бренд поділився небагатьма подробицями, окрім того, що платформа моделей "кузов на рамі" є унікальною для Scout, і що автомобілі будуть міцними. Виробництво Scout планується розпочати наприкінці 2026 року, а продажі розпочнуться невдовзі після цього.

Хоча ми не знаємо цін на майбутні машини деяких виробників, ті бренди, які їх оголосили, недалеко втекли від нинішніх цін. 45 000 і 48 000 – це близько до середньої ціни сьогодні, але, звісно ж, дешевше, ніж більш преміальні моделі, які зараз є на ринку. Навряд чи вони збираються на цьому зупинятися, адже китайські виробники, підтримувані урядовими пільгами, продають свої електрокари за 30-40 тисяч доларів, а в окремих випадках навіть за 25 000 доларів. Американські чи інші бренди просто не можуть із цим тягатися.

Тільки час покаже, чи окупиться ця ставка на вихід на дешевший ринок для цих автовиробників, і чи окупляться їхні плани взагалі, але одне можна сказати точно: виробники електромобілів повинні зробити щось, щоб заохотити більше людей сісти за кермо їхніх автомобілів.

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