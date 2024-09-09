Як і завжди, наявність патенту не означає, що технологія обов'язково буде втілена в життя. Компанії часто резервують за собою ті чи інші ідеї, щоб мати змогу реалізувати їх за кращих часів, якщо не вдається це зробити відразу.

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Деталі патенту

Хоча підключати автомобіль до електромережі не є складним завданням, Tesla раніше говорила про його автоматизацію, щоб бути готовою до технології безпілотного водіння. Якби автомобілі могли їздити самі, було б логічно, щоб вони могли заряджатися без участі людини, яка б їх підключала.

Але залишається питання ефективності. Бездротова зарядка завжди мала більші втрати, ніж кабельна, але деякі новітні рішення, наприклад, з магнітним резонансом, стверджують, що їхня ефективність становить близько 95% кабельної зарядки. Протягом багатьох років Tesla віддавала перевагу автоматизованій руці робота замість бездротової зарядки для виконання цього завдання, але останнім часом ситуація змінилася.

Минулого року Tesla похвалилася новою бездротовою домашньою зарядною станцією. Автовиробник ніколи не коментував ситуацію, окрім того, що опублікував зображення в рамках презентації.



Зарядна станція Tesla / Фото Tesla

На зображенні досить чітко видно бездротову зарядну станцію: одна її частина розміщена на стіні, а друга – на підлозі. Машина повинна розташуватися над другим пласким елементом, щоб почати заряджатися.

Tesla раніше навіть ненадовго придбала стартап, який займається бездротовою зарядкою, перш ніж продати його назад. Але навіть після цього компанія залишила в себе частину персоналу.

Головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен нещодавно підтвердив, що Tesla працює над бездротовою зарядною панеллю. Також цього року ми дізналися, що Cybertruck має індуктивні роз'єми для зарядки, що натякає на те, що він може бути дооснащений бездротовою зарядною панеллю.

Після всіх цих презентацій, заяв і чуток ми маємо ще одне свідчення: патентне відомство показало заявку на чотири нові патенти, пов'язані з бездротовою зарядкою. Ось усі їхні назви:

Перемикач для зменшення струму витоку на землю при індуктивній зарядці.

Температурні датчики та їх застосування у бездротовій зарядці.

Топологія ланцюга бездротової зарядки і пов'язані з нею методи виготовлення.

Оцінка параметрів для бездротової зарядки.

Ми також маємо кілька схем з патентних заявок.



Малюнок з патенту Tesla / Фото Tesla



Малюнок з патенту Tesla / Фото Tesla



Малюнок з патенту Tesla / Фото Tesla

Багато деталей у патентах стосуються ефективності управління силовою електронікою всередині системи для оптимізації енергоефективності, що було однією з головних проблем, які заважали бездротовим зарядним пристроям для електромобілів стати мейнстрімом.

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Невідомо, коли Tesla планує представити свою технологію бездротової зарядки, але можна припустити, що хоча б натяки на неї з'являться на презентації Robotaxi наступного місяця, оскільки ця технологія пов'язана з безпілотними транспортними засобами.

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