Що задумала Tesla

Поворотні крісла – ідея не нова. Її демонстрували інші компанії у своїх футуристичних концептах, а також ми бачили це у численних фільмах про майбутнє. Зрозуміло, що у звичайних машинах, де водій повинен слідкувати за дорогою, поворотні крісла є марними, тож їх пропонують встановлювати у роботаксі та безпілотних автомобілях, де водія взагалі немає, або ж йому не обов'язково брати участь у процесі. Точно те саме, схоже, може зробити й Tesla.

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Регуляторні органи зараз оцінюють, чи повинні вони втручатись у цю сферу з погляду безпеки та яким чином. Вони звернулися до представників галузі з проханням надати інформацію. Tesla відповіла, тож тепер ми знаємо, що компанія, можливо, оснастить поворотними сидіннями свої роботаксі, презентацію яких готує найближчим часом.

Не факт, що такі крісла з'являться відразу в першому поколінні роботаксі. Річ у тім, що для їх реалізації потрібен повноцінний і надійний автопілот, якого Tesla досі не має. Тож якщо вона хоче випустити новинку на ринок цього або наступного року, їй доведеться поки що встановити звичайні сидіння. Перспектива цієї еволюції дизайну швидше всього буде відкладена на віддалене майбутнє, коли водіям дійсно не потрібно буде більше слідкувати за дорогою.

Але повернімося до регуляторів та відповіді, яку їм надала Tesla.

На питання про те, чи повинні автомобілі з "вищим рівнем автономного водіння" мати особливі вимоги щодо положення сидіння під час використання автопілота , Tesla відповіла: "Ні, оскільки це негативно вплинуло б на цільову конструкцію з погляду безпеки або комфорту. Наприклад, коли працює автопілот рівня 4, система може дозволити водієві, який перетворився на пасажира, повністю відкинути сидіння і поспати".

, Tesla відповіла: "Ні, оскільки це негативно вплинуло б на цільову конструкцію з погляду безпеки або комфорту. Наприклад, коли працює автопілот рівня 4, система може дозволити водієві, який перетворився на пасажира, повністю відкинути сидіння і поспати". В іншій своїй відповіді Tesla говорила про сидіння, що обертаються : "За умови вжиття відповідних заходів безпеки можна уявити собі конструкцію транспортного засобу, яка дозволяє повністю відкинути або обернути сидіння, або конструкцію без сидінь, орієнтованих вперед, або конструкцію транспортного засобу, де передбачається лише центральне положення сидіння (наприклад, для важких транспортних засобів)".

: "За умови вжиття відповідних заходів безпеки можна уявити собі конструкцію транспортного засобу, яка дозволяє повністю відкинути або обернути сидіння, або конструкцію без сидінь, орієнтованих вперед, або конструкцію транспортного засобу, де передбачається лише центральне положення сидіння (наприклад, для важких транспортних засобів)". Вельми дивну позицію компанія має до ременів безпеки у безпілотних автомобілях. Вона каже, що вони не повинні бути обов'язковими й потрібні лише тоді, коли машиною керує людина:

Що стосується вимог до ременів безпеки, ми вважаємо, що вони застосовуються лише тоді, коли людина-водій контролює транспортний засіб, якщо тільки система автопілота не містить спеціальних інструкцій або інших вимог,

– сказала компанія.

Усе це варто сприймати з обережністю. Компанія не давала прямих свідчень про те, що працює над поворотними кріслами. Все це може бути лише спробою обмежити можливе майбутнє регулювання, щоб воно не заважало надалі, якщо компанія захоче зробити такі крісла, а може й дійсно свідчити про наявні конкретні наміри. Наприклад, згадка про "центральне положення сидіння" для великовантажних автомобілів є чітким натяком на інтер'єр уже представленої Tesla Semi.

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