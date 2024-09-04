Що придумали в поліції

Функція Sentry Mode від Tesla, яка записує те, що відбувається навколо електромобіля, часто використовується для розкриття злочинів. Але правоохоронці Окленда пішли далі.

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Після хвилі зломів, яка спіткала автомобілі Tesla в Каліфорнії, компанія розробила нову функцію під назвою "Режим вартового". Вона використовує наявні камери навколо машини, які були призначені для систем автопілота та допомоги водієві, щоб забезпечувати систему постійного спостереження. Вона записує те, що відбувається навколо, коли транспортні засоби припарковані.

Судячи з усього, метод виявився ефективним, оскільки вже було кілька випадків, коли вандали, які підбирали ключі до автомобілів Tesla або розбивали вікна, були спіймані завдяки Sentry Mode.

В одному з випадків Model 3 була пошкоджена невідомою жінкою без жодної причини, поки він був на футбольному матчі своєї доньки. Відео, зняте в режимі Tesla Sentry, показує, як вона намагається завести чужу машину. Воно стало вірусним в інтернеті і в підсумку крадійка-невдаха сама здалася поліції.

Ця функція також допомогла розкрити злочини, не пов'язані з автомобілями Tesla, просто записуючи те, що відбувається навколо них.

Здебільшого, поліція зв'язується з власниками Tesla і просить їх поділитися відзнятим матеріалом, але правоохоронці Сан-Франциско пішли трохи далі: вони евакуюють автомобілі Tesla, щоб отримати відеозаписи з місця злочину:

Поліція, яку викликають на місця злочинів, все частіше шукає щось більше, ніж гільзи та відбитки пальців. Вони сканують припарковані поруч Tesla, сподіваючись, що їхні унікальні камери, спрямовані назовні, зафіксували ключові докази. Вони навіть вдаються до отримання ордерів на евакуацію автомобілів, щоб не втратити відео,

– пише видання SF Chronicles.

В одному з прикладів вони повідомили, що канадському туристу довелося благати офіцера поліції не буксирувати його Tesla, щоб отримати відзнятий матеріал.

Сержант Бен Терріо, президент Асоціації офіцерів поліції Річмонда, визнає, що отримання ордера та евакуація автомобіля може бути дещо екстремальним варіантом дій, але зазвичай вони намагаються спочатку отримати добровільний дозвіл власника на зйомку. Зазвичай все проходить добре і власники погоджуються, але іноді буксирування буває необхідним, якщо поліція не може знайти власника, каже Терріо.

Якщо підсумувати все це, то можна зробити висновок, що поліція фактично використовує Tesla як камери відеоспостереження.

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