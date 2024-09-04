Что придумали в полиции

Функция Sentry Mode от Tesla, которая записывает то, что происходит вокруг электромобиля, часто используется для раскрытия преступлений. Но правоохранители Окленда пошли дальше.

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После волны взломов, которая постигла автомобили Tesla в Калифорнии, компания разработала новую функцию под названием "Режим часового". Она использует имеющиеся камеры вокруг машины, которые были предназначены для систем автопилота и помощи водителю, чтобы обеспечивать систему постоянного наблюдения. Она записывает то, что происходит вокруг, когда транспортные средства припаркованы.

Судя по всему, метод оказался эффективным, поскольку уже было несколько случаев, когда вандалы, которые подбирали ключи к автомобилям Tesla или разбивали окна, были пойманы благодаря Sentry Mode.

В одном из случаев Model 3 была повреждена неизвестной женщиной без всякой причины, пока он был на футбольном матче своей дочери. Видео, снятое в режиме Tesla Sentry, показывает, как она пытается завести чужую машину. Оно стало вирусным в интернете и в итоге воровка-неудачница сама сдалась полиции.

Эта функция также помогла раскрыть преступления, не связанные с автомобилями Tesla, просто записывая то, что происходит вокруг них.

По большей части, полиция связывается с владельцами Tesla и просит их поделиться отснятым материалом, но правоохранители Сан-Франциско пошли немного дальше: они эвакуируют автомобили Tesla, чтобы получить видеозаписи с места преступления:

Полиция, которую вызывают на места преступлений, все чаще ищет нечто большее, чем гильзы и отпечатки пальцев. Они сканируют припаркованные рядом Tesla, надеясь, что их уникальные камеры, направлены наружу, зафиксировали ключевые доказательства. Они даже прибегают к получению ордеров на эвакуацию автомобилей, чтобы не потерять видео,

– пишет издание SF Chronicles.

В одном из примеров они сообщили, что канадскому туристу пришлось умолять офицера полиции не буксировать его Tesla, чтобы получить отснятый материал.

Сержант Бен Террио, президент Ассоциации офицеров полиции Ричмонда, признает, что получение ордера и эвакуация автомобиля может быть несколько экстремальным вариантом действий, но обычно они пытаются сначала получить добровольное разрешение владельца на съемку. Обычно все проходит хорошо и владельцы соглашаются, но иногда буксировка бывает необходимым, если полиция не может найти владельца, говорит Террио.

Если подытожить все это, то можно сделать вывод, что полиция фактически использует Tesla как камеры видеонаблюдения.

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