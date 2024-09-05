Что задумала Tesla

Поворотные кресла – идея не новая. Ее демонстрировали другие компании в своих футуристических концептах, а также мы видели это в многочисленных фильмах о будущем. Понятно, что в обычных машинах, где водитель должен следить за дорогой, поворотные кресла бесполезны, поэтому их предлагают устанавливать в роботакси и беспилотных автомобилях, где водителя вообще нет, или же ему не обязательно участвовать в процессе. Точно то же, похожее, может сделать и Tesla.

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Регуляторные органы сейчас оценивают, должны ли они вмешиваться в эту сферу с точки зрения безопасности и каким образом. Они обратились к представителям отрасли с просьбой предоставить информацию. Tesla ответила, и теперь мы знаем, что компания, возможно, оснастит поворотными сиденьями свои роботакси, презентацию которых готовит в ближайшее время.

Не факт, что такие кресла появятся сразу в первом поколении роботакси. Дело в том, что для их реализации нужен полноценный и надежный автопилот, которого Tesla до сих пор не имеет. Так что если она хочет выпустить новинку на рынок в этом или следующем году, ей придется пока установить обычные сиденья. Перспектива этой эволюции дизайна, скорее всего, будет отложена на отдаленное будущее, когда водителям действительно не нужно будет больше следить за дорогой.

Но вернемся к регуляторам и ответу, который им предоставила Tesla.

На вопрос о том, должны ли автомобили с "высшим уровнем автономного вождения" иметь особые требования относительно положения сиденья при использовании автопилота , Tesla ответила: "Нет, поскольку это негативно повлияло бы на целевую конструкцию с точки зрения безопасности или комфорта. Например, когда работает автопилот уровня 4, система может позволить водителю, который превратился в пассажира, полностью откинуть сиденье и поспать".

, Tesla ответила: "Нет, поскольку это негативно повлияло бы на целевую конструкцию с точки зрения безопасности или комфорта. Например, когда работает автопилот уровня 4, система может позволить водителю, который превратился в пассажира, полностью откинуть сиденье и поспать". В другом своем ответе Tesla говорила о вращающихся сиденьях, : "При условии принятия соответствующих мер безопасности можно представить себе конструкцию транспортного средства, которая позволяет полностью откинуть или обернуть сиденья, или конструкцию без сидений, ориентированных вперед, или конструкцию транспортного средства, где предусматривается только центральное положение сиденья (например, для тяжелых транспортных средств)".

: "При условии принятия соответствующих мер безопасности можно представить себе конструкцию транспортного средства, которая позволяет полностью откинуть или обернуть сиденья, или конструкцию без сидений, ориентированных вперед, или конструкцию транспортного средства, где предусматривается только центральное положение сиденья (например, для тяжелых транспортных средств)". Весьма странную позицию компания имеет по поводу ремней безопасности в беспилотных автомобилях. Она говорит, что они не должны быть обязательными и нужны только тогда, когда машиной управляет человек:

Что касается требований к ремням безопасности, мы считаем, что они применяются только тогда, когда человек-водитель контролирует транспортное средство, если только система автопилота не содержит специальных инструкций или других требований,

– сказала компания.

Все это стоит воспринимать с осторожностью. Компания не давала прямых свидетельств о том, что работает над поворотными креслами. Все это может быть лишь попыткой ограничить возможное будущее регулирование, чтобы оно не мешало в дальнейшем, если компания захочет сделать такие кресла, а может и действительно свидетельствовать об имеющихся конкретных намерениях. Например, упоминание о "центральном положении сиденья" для большегрузных автомобилей является четким намеком на интерьер уже представленной Tesla Semi.

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