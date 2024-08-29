Tesla вдаватиме, що цього ніколи не було

"Як завжди, наші бездротові оновлення програмного забезпечення дозволять клієнтам залишатися на передовій технологій і продовжувати робити кожну Tesla, в тому числі оснащену автопілотом першого покоління і більш ранні автомобілі, з часом більш потужними", – йшлося в повідомленні блогу, яке тепер можна знайти лише у вебархіві інтернету.

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Це не єдине повідомлення, яке загадково зникло з сайту Tesla. Як зазначають журналісти, які першими помітили факт видалення, те саме спіткало й багато інших матеріалів, опублікованих до 2019 року.

Навряд чи ми дізнаємося, чому це було зроблено, адже Tesla, як і інші компанії Ілона Маска Не відповідає на запити журналістів, але в мережі вже припустили, що це може означати скасування старих обіцянок.

Звісно, обіцянки Маска восьмирічної давнини застаріли настільки ж сильно, наскільки сягнули вперед технології. Попри всі зусилля компанії в сфері автопілота, до повної автономії, швидше за все, ще багато років. Компанія та її генеральний директор постійно обіцяють, що повноцінна технологія запрацює ось-ось, але досі цього не сталося.

Нещодавні оновлення FSD надали пріоритет автомобілям з набагато новішими комп'ютерами Hardware 4 на борту, а паралельно з цим Маск натякав, що скоро компанія попрощається з Hardware 3 Autopilot. Якщо подальший розвиток FSD вимагатиме цього оновлення, то це суперечить обіцянці компанії, даній у 2016 році, а також пояснює, чому компанія підчищає сліди.

Невідомо, у якій точці зараз знаходиться технологія автопілота від Tesla, оскільки компанія постійно робить явно перебільшені заяви, які не співпадають із реальним станом речей.

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