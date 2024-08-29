Tesla будет делать вид, что этого никогда не было

"Как всегда, наши беспроводные обновления программного обеспечения позволят клиентам оставаться на передовой технологий и продолжать делать каждую Tesla, в том числе оснащенную автопилотом первого поколения и более ранние автомобили, со временем более мощными", – говорилось в сообщении блога, которое теперь можно найти только в веб-архиве интернета.

Смотрите также Автоматический ноль: журналист взял на обзор Tesla Cybertruck, а тот сломался на второй день

Это не единственное сообщение, которое загадочно исчезло с сайта Tesla. Как отмечают журналисты, которые первыми заметили факт удаления, то же постигло и многие другие материалы, опубликованных до 2019 года.

Вряд ли мы узнаем, почему это было сделано, ведь Tesla, как и другие компании Илона Маска не отвечает на запросы журналистов, но в сети уже предположили, что это может означать отмену старых обещаний.

Конечно, обещания Маска восьмилетней давности устарели настолько же сильно, насколько шагнули вперед технологии. Несмотря на все усилия компании в сфере автопилота, до полной автономии, скорее всего, еще много лет. Компания и ее генеральный директор постоянно обещают, что полноценная технология заработает вот-вот, но до сих пор этого не произошло.

Недавние обновления FSD предоставили приоритет автомобилям с гораздо более новыми компьютерами Hardware 4 на борту, а параллельно с этим Маск намекал, что скоро компания попрощается с Hardware 3 Autopilot. Если дальнейшее развитие FSD потребует этого обновления, то это противоречит обещанию компании, данной в 2016 году, а также объясняет, почему компания подчищает следы.

Неизвестно, в какой точке сейчас находится технология автопилота от Tesla, поскольку компания постоянно делает явно преувеличенные заявления, которые не совпадают с реальным положением вещей.

Українці люблять надійні автомобілі, які споживають небагато пального. Яскравий приклад – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року. Це авто дуже економічне, надійне та перевірене часом. А головне, що зараз воно продається зі знижкою до 86 000 грн.