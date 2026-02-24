Баланс між ціною та ефективністю: найвигідніші резервні джерела світла під час відключень

Відключення електроенергії змушують шукати надійні альтернативи звичайним лампам. У таких умовах джерела світла, що поєднують високу яскравість з доступною вартістю, стають справжнім порятунком для домогосподарств. Розглядаємо варіанти, які забезпечують комфорт без зайвих витрат.

Які джерела світла найбільш вигідні?

Лампи з вбудованим акумулятором вирізняються оптимальним співвідношенням ціни та світлової віддачі, досягаючи до 100 люменів на ват. Вони коштують від 200 – 500 гривень і більше, забезпечують кілька годин роботи на одному заряді та легко інтегруються в стандартні патрони E27. Вони автоматично переходять на автономне живлення при відключенні мережі, що робить їх зручними для кухонь чи віталень, пише 24 Канал.

Туристичні LED-ліхтарі з розсіювачем на 360 градусів, наприклад Nitecore LR40 чи Wuben F5, дають до 2400 люменів за ціну 500 – 1000 гривень і автономність понад 10 годин. Ці пристрої підвішуються за гачок чи магніт, освітлюючи цілу кімнату площею до 30 квадратних метрів, і часто слугують павербанком для ґаджетів. Захист за стандартом IP68 дозволяє використовувати їх узимку без ризику пошкоджень.



Туристичні ліхтарі легко переміщати з місця на місце / Фото Nitecore

LED-стрічки з USB-живленням пропонують чи не найбюджетніший варіант у межах 100 – 150 гривень за метр, з яскравістю, що перевищує гірлянди і світильники на батареях. Мале споживання дозволяє працювати на енергії павербанка до кількох днів при 2 – 5 годинах щоденного використання.

Вони ідеальні для коридорів чи шаф, де потрібне м'яке розсіяне світло без сліпучості. Їх також зручно приклеїти на спинці ліжка чи під ліжком. Нарешті, їх можна розмістити в кожній кімнаті й переміщатися по квартирі лише з павербанком, послідовно переключаючи.



LED-стрічки – одні з найвигідніших покупок / Фото Depositphotos

Настільні акумуляторні світильники типу Xiaomi Mijia Night Light 2, рішення від Luna, Quantum або LightMaster коштують від 150 – 300 гривень і до кількох тисяч гривень. Вони можуть бути оснащені сенсорами руху та дають до 13 годин роботи на низькій яскравості в дешевших моделях. У дорожчих, які мають більше ресурсу батареї, ви можете розраховувати й на більше.

Такі моделі підходять для робочих зон чи дитячих кімнат, для розміщення біля ліжка або на столі, читання тощо. Багато моделей постачаються з регульованою температурою світла від теплого до холодного.



Такі лампи мають ресурс від кількох годин / Фото Depositphotos

Свічки та гірлянди на батарейках відпадають через низьку яскравість і пожежну небезпеку, тоді як LED-рішення безпечніші та ефективніші в 5 – 10 разів за споживанням.