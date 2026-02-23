Як оптимізувати роботу батареї ноутбука?

Основою тривалої роботи ноутбука є мінімізація енергоспоживання його найбільш "ненажерливих" компонентів. Головним споживачем енергії завжди залишається відеокарта, особливо в ігрових моделях. Для економії заряду варто переключитися з дискретної графіки на вбудовану. У налаштуваннях NVIDIA це робиться через панель керування в розділі параметрів 3D, де інтегроване обладнання вибирається як графічний процесор за замовчуванням. Аналогічні дії доступні і для власників систем на базі AMD, пише 24 Канал.

Дисплей також суттєво впливає на час роботи. Сучасні екрани з частотою оновлення 120 – 165 герців споживають значно більше ресурсів, ніж стандартні панелі. У моменти відсутності світла доцільно знизити частоту оновлення до 60 герців.

Додатково рекомендується зменшити яскравість підсвічування до комфортного мінімуму та використовувати темну тему оформлення операційної системи, що допомагає зберегти дорогоцінні відсотки заряду.

Програми – один із найбільш вимогливих аспектів

Програмна оптимізація відіграє не менш важливу роль. Операційна система Windows пропонує спеціальні профілі живлення. Режим економії енергії може обмежити максимальний стан процесора до 70 – 80 відсотків, що майже не впливає на офісну роботу, але помітно подовжує життя батареї.

Власникам MacBook варто активувати автоматичне перемикання графіки та вимкнути функцію Power Nap, яка змушує ноутбук періодично "прокидатися" під час сну для перевірки оновлень.

Важливим фактором є вибір софту. Дослідження показують, що популярні браузери на кшталт Chrome або Opera споживають значно більше оперативної пам'яті та енергії, ніж менш відомі аналоги. Наприклад, браузер Whale визнано одним із найекономніших, оскільки він споживає близько 1 176 мегабайтів при відкритті кількох вкладок, тоді як Opera може вимагати понад 1 500 мегабайтів.

Під час роботи від акумулятора варто закривати всі зайві фонові процеси, месенджери та непотрібні вкладки, а також вимикати Bluetooth та Wi-Fi, якщо вони не використовуються.

Слідкуйте за своїм пристроєм

Технічний стан пристрою безпосередньо впливає на його енергоефективність. Пил у системі охолодження та висохла термопаста призводять до перегріву, через що вентилятори працюють на максимальних обертах, швидше виснажуючи батарею.

Регулярне чищення та заміна жорсткого диска на енергоефективний SSD-накопичувач допоможуть додати пристрою автономності.

Також не слід ставити ноутбук на м'які поверхні, як-от ковдри чи подушки, щоб не перекривати вентиляційні отвори.

Чи в порядку сам акумулятор?

Окрему увагу слід приділити здоров'ю самого акумулятора. Для нових літій-іонних батарей рекомендується провести 3 – 5 повних циклів зарядки для досягнення максимальної місткості. Надалі краще підтримувати рівень заряду в діапазоні від 40 до 80 відсотків.

Якщо ноутбук не використовуватиметься протягом місяця або довше, батарею слід зберігати окремо (якщо вона знімна) із зарядом близько 60 – 70 відсотків у сухому прохолодному місці при температурі від 5 до 35 градусів Цельсія.

Виберіть правильний режим

Коли робота завершена, але потрібно зберегти відкриті документи, краще використовувати режим гібернації (глибокого сну) замість звичайного сну. У режимі сну дані зберігаються в оперативній пам'яті, що потребує постійного живлення, тоді як гібернація записує стан системи на жорсткий диск і повністю вимикає живлення, дозволяючи згодом повернутися до роботи саме з того місця, де ви зупинилися.

Як увімкнути режим гібернації у Windows: