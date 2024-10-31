Tesla в режимі автопілота збила оленя й навіть не сповільнилась

Система Full Self-Driving від Tesla далеко не бездоганна й, безумовно, не така автономна, як того хотів би Ілон Маск. Ми знаємо чимало прикладів аварій, котрі сталися при ввімкненому автопілоті, як, наприклад, 11 випадків, коли машини врізалися в транспорт із проблисковими маячками. Черговий випадок стався цього жовтня, але тепер за участю оленя.

Деталі інциденту

Відео, яке зараз можна знайти в мережі, показує кадри з відеореєстратора Tesla Model 3 за мить до того, як автомобіль на швидкості переїде оленя, що стоїть посеред дороги. При цьому добре видно, що машина навіть не намагається гальмувати, пише Jalopnik.

Дивіться також Чоловік вистрелив у свій Cybertruck, думаючи, що той куленепробивний: відео пошкоджень

Автор відео, який підписався в соцмережі X як Paul S, стверджує, що його машина в той момент перебувала в режимі повного самостійного водіння. За його словами, ще більше спантеличує те, що програмне забезпечення системи допомоги водієві не зупинилося навіть після зіткнення. Замість цього рух продовжувався так, ніби нічого не сталося.

Величезна несподіванка після десятка помилкових зупинок щодня,

– написав Paul S.

Удар залишив машину з великою вм'ятиною на капоті, подряпинами на лобовому склі і, можливо, більш серйозними пошкодженнями рами. "Зараз я відчуваю найгіршу сторону сервісу Tesla. Не можу навіть отримати оцінку для страховки. Найближчі зустрічі тільки в січні", – каже автор ролика.

"FSD працює чудово"

Чи могли б ми очікувати, що після такого водій змінить свою думку? Звісно. Але це не той випадок. Як це часто буває у хардкорних фанатів Tesla, жодні негаразди, поломки чи аварії не змушують їх запідозрити недосконалість у технологіях компанії.

Paul S відразу ж під відео починає виправдовувати FSD:

Примітка: хоча оленя трохи видно на відео за секунду до зіткнення, для людського ока він виглядав просто як ще одна нерівна ділянка дороги. Пост отримав трохи "неправильної" уваги від тих, хто заперечує FSD. FSD працює чудово! Це просто крайній випадок. Можливо, нам просто потрібно навчити FSD, як виглядає оленяча дупа,

– пише він далі.

Але насправді це не "крайній випадок". Наїзди оленів є поширеним явищем: за оцінками, щороку в США відбувається 2,1 мільйона зіткнень транспортних засобів з тваринами. І якщо під час звичайного водіння водій ще може звернути в останній момент, то автопілот, якщо не навчиться розпізнавати тварин, тільки погіршуватиме цю статистику тим сильніше, чим далі поширюватиметься його застосування.

Простіше кажучи, широкодоступне програмне забезпечення для водіння – особливо якщо воно називається "Повне самостійне водіння" – повинно бути оснащене функціями, які надійно справляються з подібними інцидентами.

Чому існує ця проблема

Хоча ми не можемо знати, про що "думав" у цей момент штучний інтелект системи FSD, ймовірною причиною таких інцидентів є відсутність технології лідарів на борту машин Tesla.

LiDAR – це лазерні пристрої, які випускають у навколишній простір невидимі сигнали, а потім фіксують їхнє відбиття від поверхонь. Таким способом заздалегідь будується карта оточення й можна виявити перешкоди навіть у повній темряві.

Ілон Маск чомусь дуже не любить цю технологію, а тому вирішив відмовитись від неї у машинах компанії. Він пропонує повністю покладатися на систему камер, які сприймають середовище візуально. Таким чином погане освітлення, невдалий кут огляду, туман чи інші візуальні перешкоди можуть спричиняти подібні інциденти, коли комп'ютерний зір просто не розпізнає тварину чи людину попереду.

Саме тому конкуренти Tesla використовують LiDAR, а деякі поєднують і лідари, і камери, для кращої впевненості.