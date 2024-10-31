Детали инцидента

Видео, которое сейчас можно найти в сети, показывает кадры с видеорегистратора Tesla Model 3 за мгновение до того, как автомобиль на скорости переедет оленя, стоящего посреди дороги. При этом хорошо видно, что машина даже не пытается тормозить, пишет Jalopnik.

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Автор видео, подписавшийся в соцсети X как Paul S, утверждает, что его машина в тот момент находилась в режиме полного самостоятельного вождения. По его словам, еще больше озадачивает то, что программное обеспечение системы помощи водителю не остановилось даже после столкновения. Вместо этого движение продолжалось так, будто ничего не произошло.

Огромная неожиданность после десятка ошибочных остановок ежедневно,

– написал Paul S.

Удар оставил машину с большой вмятиной на капоте, царапинами на лобовом стекле и, возможно, более серьезными повреждениями рамы. "Сейчас я испытываю худшую сторону сервиса Tesla. Не могу даже получить оценку для страховки. Ближайшие встречи только в январе", — говорит автор ролика.

"FSD работает отлично"

Могли бы мы ожидать, что после такого водитель изменит свое мнение? Конечно. Но это не тот случай. Как это часто бывает у хардкорных фанатов Tesla, никакие проблемы, поломки или аварии не заставляют их заподозрить несовершенство в технологиях компании.

Paul S сразу же под видео начинает оправдывать FSD:

Примечание: хотя олень немного виден на видео за секунду до столкновения, для человеческого глаза он выглядел просто как еще один неровный участок дороги. Пост получил немного "неправильного" внимания от тех, кто отрицает FSD. FSD работает отлично! Это просто крайний случай. Возможно, нам просто нужно научить FSD, как выглядит оленья задница,

— пишет он далее.

Но на самом деле это не "крайний случай". Наезды оленей являются распространенным явлением: по оценкам, каждый год в США происходит 2,1 миллиона столкновений транспортных средств с животными. И если при обычном вождении водитель еще может свернуть в последний момент, то автопилот, если не научится распознавать животных, будет только ухудшать эту статистику тем сильнее, чем дальше будет распространяться его применение.

Проще говоря, широкодоступное программное обеспечение для вождения — особенно если оно называется "Полное самостоятельное вождение" - должно быть оснащено функциями, которые надежно справляются с подобными инцидентами.

Почему существует эта проблема

Хотя мы не можем знать, о чем "думал" в этот момент искусственный интеллект системы FSD, вероятной причиной таких инцидентов является отсутствие технологии лидаров на борту машин Tesla.

LiDAR - это лазерные устройства, которые испускают в окружающее пространство невидимые сигналы, а затем фиксируют их отражение от поверхностей. Таким способом заранее строится карта окружения и можно обнаружить препятствия даже в полной темноте.

Илон Маск почему-то очень не любит эту технологию, а потому решил отказаться от нее в машинах компании. Он предлагает полностью полагаться на систему камер, которые воспринимают среду визуально. Таким образом плохое освещение, неудачный угол обзора, туман или другие визуальные препятствия могут вызвать подобные инциденты, когда компьютерное зрение просто не распознает животное или человека впереди.

Именно поэтому конкуренты Tesla используют LiDAR, а некоторые сочетают и лидары, и камеры, для лучшей уверенности.