Найбільший у світі айсберг почав рухатися геть від Антарктиди

Дослідники з Британської антарктичної служби оголосили, що колосальний айсберг, позначений як A23a, почав рухатись і зараз пливе по Південному океану. Подорож айсберга дає вченим чудову можливість вивчити, як гігантські айсберги впливають на навколишні екосистеми.

Що відбувається

Унаслідок природних процесів гігантський A23a відокремився від шельфового льодовика Фільхнера-Ронне в Західній Антарктиді в 1986 році, але майже відразу застряг на морському дні на північ від Південних Оркнейських островів. Лише у 2020 році він звільнився й деякий час плавав у морі Ведделла. Згодом льодовик потрапив у пастку так званого стовпа Тейлора — явища в океані, яке захоплює об'єкти у великі водні вихори над підводними горами. Так він і крутився довкола власної осі дотепер, повідомляє 24 Канал з посиланням на British Antarctic Survey.

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Захоплююче бачити, як A23a знову рухається після періодів застрягання. Нам цікаво подивитися, чи піде він тим же маршрутом, що й інші великі айсберги, які відкололися від Антарктиди. І, що більш важливо, який вплив це матиме на місцеву екосистему,

– каже Ендрю Мейерс, океанограф Британської антарктичної служби.

A23a важить майже трильйон тонн, а його площа станом на серпень становила 3672 квадратних кілометри. Він неодноразово претендував на звання найбільшого у світі айсберга, випередивши кількох великих претендентів.

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Дослідники, які спостерігають за айсбергом, очікують, що він дрейфуватиме Антарктичною циркумполярною течією до теплих вод навколо острова Південна Джорджія, де він, імовірно, розпадеться на незліченну кількість менших шматків і врешті-решт розтане.

Спостереження

Рік тому дослідники Британської антарктичної служби спостерігали A23a під час вивчення полярних екосистем у морі Ведделла для проєкту BIOPOLE. З борту науково-дослідного судна RRS Sir David Attenborough вони сфотографували масивний айсберг і зібрали зразки з вод поблизу нього.

Ми знаємо, що ці гігантські айсберги можуть забезпечувати поживними речовинами води, через які вони проходять, створюючи процвітаючі екосистеми в менш продуктивних районах. Але ми не знаємо, який вплив на цей процес можуть мати окремі айсберги, їхній масштаб та походження,

– каже Лора Тейлор, вчена-біогеохімік з BIOPOLE.

Вона додає: "Ми взяли зразки поверхневих вод океану позаду, в безпосередній близькості та попереду маршруту айсберга. Вони повинні допомогти нам визначити, яке життя могло сформуватися навколо A23a і як воно впливає на вміст вуглецю в океані та його баланс з атмосферою".

Поки що невідомо, як довго A23a залишатиметься найбільшим у світі айсбергом, і що його океанська подорож відкриє для нас про морські екосистеми Антарктики.