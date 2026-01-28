Італійський стартап представив восьмиметровий гібрид у стилі 1930-х
- Італійський стартап Aznom презентував концепт восьмиметрового гібридного седана L’Epoque з дизайном у стилі 1930-х років, який існує лише у вигляді рендерів.
- Автомобіль оснащений електродвигунами з сумарною потужністю 1000 к.с., V6 двигуном для підзарядки батареї, адаптивною підвіскою та інтер'єром із матеріалів італійських меблевих традицій.
Італійський стартап Aznom презентував концепт електрифікованого седана L’Epoque, який вражає розмірами та дизайном у стилі міжвоєнної епохи. Автомобіль завдовжки близько 8 метрів поєднує ретро-естетику, сучасні технології та гібридну силову установку, але поки існує лише у вигляді рендерів.
За дизайн L’Epoque відповідала студія Camal Studio. Зовнішність моделі відсилає до автомобілів 1920–1930-х років: масивні колісні арки, плаский капот, вертикальні радіаторні грати та задня частина, що нагадує корму човна. Довжина седана сягає приблизно 8 метрів, а колеса мають діаметр 30 дюймів. Про це розповідає Gear Patrol.
Чим дивує концепт Aznom L’Epoque?
Особливістю конструкції стали двері з рухомими елементами даху, які підіймаються під час відкривання. Салон у задній частині оформлений як вітальня: великий диван, складні сидіння та центральна шафка. Усі дисплеї приховані й висуваються лише за потреби.
Як пише Carscoops, інтер’єр виконаний із матеріалів, характерних для італійських меблевих традицій – дерева, шкіри та тканини. Значну увагу приділено шумоізоляції, щоб мінімізувати сторонні звуки під час руху. Вбудований електронний асистент з елементами штучного інтелекту автоматично керує кліматом, освітленням, ароматами та навіть налаштуваннями підвіски.
Фото Aznom
Під кузовом у стилі ар-деко ховається сучасна техніка. Кожне колесо оснащене окремим електродвигуном, а їхня сумарна потужність досягає 1000 к.с. Бензиновий двигун V6 не має механічного зв’язку з колесами та працює як генератор, підзаряджаючи батарею ємністю 100 кВт*год. Рамне шасі отримало адаптивну підвіску, розраховану на збереження ідеально рівного положення кузова навіть на бруківці.