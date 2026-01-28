Італійський стартап представив восьмиметровий гібрид у стилі 1930-х

Італійський стартап Aznom презентував концепт електрифікованого седана L’Epoque, який вражає розмірами та дизайном у стилі міжвоєнної епохи. Автомобіль завдовжки близько 8 метрів поєднує ретро-естетику, сучасні технології та гібридну силову установку, але поки існує лише у вигляді рендерів.

За дизайн L’Epoque відповідала студія Camal Studio. Зовнішність моделі відсилає до автомобілів 1920–1930-х років: масивні колісні арки, плаский капот, вертикальні радіаторні грати та задня частина, що нагадує корму човна. Довжина седана сягає приблизно 8 метрів, а колеса мають діаметр 30 дюймів. Про це розповідає Gear Patrol.

Чим дивує концепт Aznom L’Epoque?

Особливістю конструкції стали двері з рухомими елементами даху, які підіймаються під час відкривання. Салон у задній частині оформлений як вітальня: великий диван, складні сидіння та центральна шафка. Усі дисплеї приховані й висуваються лише за потреби.

Як пише Carscoops, інтер’єр виконаний із матеріалів, характерних для італійських меблевих традицій – дерева, шкіри та тканини. Значну увагу приділено шумоізоляції, щоб мінімізувати сторонні звуки під час руху. Вбудований електронний асистент з елементами штучного інтелекту автоматично керує кліматом, освітленням, ароматами та навіть налаштуваннями підвіски.

Фото Aznom

Під кузовом у стилі ар-деко ховається сучасна техніка. Кожне колесо оснащене окремим електродвигуном, а їхня сумарна потужність досягає 1000 к.с. Бензиновий двигун V6 не має механічного зв’язку з колесами та працює як генератор, підзаряджаючи батарею ємністю 100 кВт*год. Рамне шасі отримало адаптивну підвіску, розраховану на збереження ідеально рівного положення кузова навіть на бруківці.