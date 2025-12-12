Sony Honda Mobility представить у Лас-Вегасі передсерійну версію електромобіля Afeela 1, стартова ціна якого становитиме 89 900 доларів. Авто стане першим, що отримає цифровий номерний знак RPlate від компанії Reviver. Система керується через мобільний застосунок та дозволяє налаштовувати вигляд пластини. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на TechRadar.

Що відомо про цифрові номери в Sony Afeela 1?

RPlate оснащений чорно-білим HD-дисплеєм, де можна перемикати фон та додавати власні написи в різних шрифтах. Це можуть бути соціальні теги, короткі фрази чи інші позначки. Наразі невідомо, чи існують юридичні обмеження щодо лайливих або потенційно небезпечних написів. Так само Sony Honda Mobility поки не пояснила, чи буде застосунок інтегровано в широкий панорамний екран Afeela 1, що логічніше для користувачів.

Партнерство з Reviver у компанії називають частиною прагнення SHMA впроваджувати підключені та "розумні" функції в кожен елемент взаємодії з автомобілем. Afeela 1 уперше показали на CES 2023, тоді модель привернула увагу медіабаром на кузові, широким інформаційним дисплеєм у салоні та просунутими системами автономного керування.

Втім, як пише Carscoops, серійної версії досі немає, а заявлений пробіг до 482 км виглядає скромно на тлі конкурентів, особливо з огляду на високу стартову ціну. Для порівняння, наступного року BMW представить iX3 нового покоління в межах платформи Neue Klasse – із запасом ходу понад 804 км, швидкою зарядкою 400 кВт і розширеними можливостями обчислювальної платформи.

На цьому тлі інтеграція цифрових номерів у Afeela 1 виглядає радше черговим технологічним експериментом у вже перенасиченому "фішками" електромобілі, який досі не дістався ринку.

Які технічні та технологічні нововведення готує Afeela 1?

Як пише Car and Driver Afeela 1 стане дебютною моделлю бренду Sony Honda Mobility, і вже зараз у Каліфорнії приймають попередні заявки. Перші авто мають надійти клієнтам у середині 2026 року. Усі версії Afeela 1 оснащені повним приводом та двома електромоторами по 241 к.с. кожен. Хоча сумарну потужність виробник не називає, очевидно, що електроседан перевищуватиме позначку у 400 к.с. Модель отримає пневмопідвіску та різну ширину шин спереду і ззаду – для кращого зчеплення й стабільності. Базова версія Origin комплектується 19-дюймовими колесами, а Signature – 21-дюймовими.

У салоні Afeela 1 – футуристичний дизайн з U-подібним кермом, контурним підсвічуванням та великим цифровим інтерфейсом, який керується через обертальний контролер біля центрального підлокітника. Інтер’єр виконано в мінімалістичному стилі, простір порівнюють із салоном Lucid Air. Матеріали виглядають якісними, але без акценту на люксовість – основний фокус зроблено на технології та екрани.

Передня панель повністю складається з дисплеїв по всій ширині салону. Інтерфейс нагадує меню PlayStation, що підкреслює вплив Sony. Виробник робить ставку на плавний і продуманий софт, а для задніх пасажирів передбачено два окремі мультимедійні екрани з доступом до фільмів, музики та ігор. Аудіосистема теж вражає: просторовий звук на 360 градусів, Dolby Atmos та активне шумозаглушення.