Sony Honda Mobility представит в Лас-Вегасе предсерийную версию электромобиля Afeela 1, стартовая цена которого составит 89 900 долларов. Авто станет первым, что получит цифровой номерной знак RPlate от компании Reviver. Система управляется через мобильное приложение и позволяет настраивать вид пластины. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Что известно о цифровых номерах в Sony Afeela 1?

RPlate оснащен черно-белым HD-дисплеем, где можно переключать фон и добавлять собственные надписи в различных шрифтах. Это могут быть социальные теги, короткие фразы или другие отметки. Пока неизвестно, существуют ли юридические ограничения по бранных или потенциально опасных надписей. Так же Sony Honda Mobility пока не объяснила, будет ли приложение интегрировано в широкий панорамный экран Afeela 1, что логичнее для пользователей.

Партнерство с Reviver в компании называют частью стремления SHMA внедрять подключенные и "умные" функции в каждый элемент взаимодействия с автомобилем. Afeela 1 впервые показали на CES 2023, тогда модель привлекла внимание медиабаром на кузове, широким информационным дисплеем в салоне и продвинутыми системами автономного управления.

Впрочем, как пишет Carscoops, серийной версии до сих пор нет, а заявленный пробег до 482 км выглядит скромно на фоне конкурентов, особенно учитывая высокую стартовую цену. Для сравнения, в следующем году BMW представит iX3 нового поколения в рамках платформы Neue Klasse - с запасом хода более 804 км, быстрой зарядкой быстрой зарядкой 400 кВт и расширенными возможностями вычислительной платформы.

На этом фоне интеграция цифровых номеров в Afeela 1 выглядит скорее очередным технологическим экспериментом в уже перенасыщенном "фишками" электромобиле, который до сих пор не добрался до рынка.

Какие технические и технологические нововведения готовит Afeela 1?

Как пишет Car and Driver Afeela 1 станет дебютной моделью бренда Sony Honda Mobility, и уже сейчас в Калифорнии принимают предварительные заявки. Первые авто должны поступить клиентам в середине 2026 года. Все версии Afeela 1 оснащены полным приводом и двумя электромоторами по 241 л.с. каждый. Хотя суммарную мощность производитель не называет, очевидно, что электроседан будет превышать отметку в 400 л.с. Модель получит пневмоподвеску и разную ширину шин спереди и сзади – для лучшего сцепления и стабильности. Базовая версия Origin комплектуется 19-дюймовыми колесами, а Signature – 21-дюймовыми.

В салоне Afeela 1 – футуристический дизайн з U-образным рулем, контурной подсветкой и большим цифровым интерфейсом, который управляется через вращающийся контроллер возле центрального подлокотника. Интерьер выполнен в минималистичном стиле, пространство сравнивают с салоном Lucid Air. Материалы выглядят качественными, но без акцента на люксовость – основной фокус сделан на технологии и экраны.

Передняя панель полностью состоит из дисплеев по всей ширине салона. Интерфейс напоминает меню PlayStation, что подчеркивает влияние Sony. Производитель делает ставку на плавный и продуманный софт, а для задних пассажиров предусмотрено два отдельных мультимедийных экрана с доступом к фильмам, музыке и играм. Аудиосистема тоже впечатляет: пространственный звук на 360 градусов, Dolby Atmos и активное шумоподавление.