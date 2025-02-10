Google Play нескінченно оновлює застосунки: користувачі повідомили про дивний баг

Користувачі Google Play Store зіткнулися з новим збоєм, через який застосунки повторно з’являються у списку оновлень, навіть якщо вони вже були оновлені до останньої версії. Хоча проблема не викликає серйозних збоїв у роботі пристроїв, вона створює плутанину та викликає занепокоєння серед користувачів.

В цифровому магазині Google Play на сторінці "Очікувані завантаження" відображаються застосунки, які вже були оновлені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Headlines.

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Відмінною ознакою таких "фантомних" оновлень є відсутність інформації про розмір файлу, хоча зазвичай в цьому розділі зазначаються як розмір оновлення, так і дата останнього оновлення.

Журналіст видання 9to5Google повідомив, що стикнувся з нескінченними оновленнями для таких застосунків, як Gboard, Google Messages, Pocket Casts і The Athletic. При спробі оновлення цих програм система завантажувала лише невелику кількість даних (1–2 МБ), однак жодних видимих змін у роботі програм не спостерігалося, що свідчить про те, що найновіша версія вже встановлена, а повторне оновлення не є необхідним.

Причина появи цього бага наразі невідома. Водночас подібні помилки фіксувалися близько п’яти років тому, що може свідчити про їх періодичний характер.

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Офіційних коментарів від Google поки що немає, але користувачі сподіваються, що компанія зверне увагу на проблему та виправить її найближчим часом.